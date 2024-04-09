Днем 9 апреля армия РФ нанесла авиаудары по Харькову, сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

По данным Терехова, зафиксированы два снаряда упали в центральной части города. Он добавил, что, по предварительной информации, по Харькову были запущены авиабомбы.

"Есть разрушения и возгорания зданий. На эту минуту трое пострадавших средней тяжести, все — сотрудники предприятия. Разбор завалов продолжается, [под завалами] могут быть заблокированы люди", — написал в своем Telegram-канале Синегубов.

В последние недели Харьков постоянно подвергается обстрелам со стороны российской армии. В результате атак частично разрушены электростанции, обеспечивающие потребности в электроэнергии.

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