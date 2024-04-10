Суд американского штата Мичиган приговорил родителей подростка Итана Крамбли, устроившего стрельбу в школе, которая унесла жизни четырех учеников, к тюремному заключению на срок от 10 до 15 лет.

Ранее они были признаны виновными в непредумышленном убийстве.

Джеймс и Дженнифер Крамбли стали первыми родителями, осужденными в США за то, что не остановили своего сына, который явно находился в неадекватном психическом состоянии.

Оба выразили сожаления действиями своего сына. Однако Карен Макдональд, главный обвинитель на процессах (Дженнифер и Джеймса Крамбли судили порознь), заявила, что очень «разочарована» тем, что родители малолетнего убийцы не выразили никакого раскаяния.

«То, что они заявили, что сожалеют, это естественно, и мы не оспариваем тот факт, что они сожалеют… Но это — не то, что важно для жертв преступлений… Больше всего они хотели бы услышать о раскаянии, что означало бы признание своей вины и какое-то примирение, или извинение. А этого не произошло», — сказала она журналистам после оглашения приговора.

Судья Шерил Мэтьюз заявила, что длительность срока заключения объясняется неспособностью или нежеланием родителей остановить сына.

«Они [родители] не должны быть экстрасенсами. Но эти приговоры не связаны с плохим воспитанием детей. Они касаются действий, которые могли бы остановить этот разогнавшийся поезд, — заявила она суду. — А возможность его остановить у них была несколько раз, тревожные сигналы раздавались все громче и громче, а они их игнорировали».

Отбыв 10 лет, Крамбли смогут ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Если им будет в нем отказано, они выйдут на свободу через 15 лет.

Прокуроры на процессах утверждали, что Крамбли не реагировали на явные признаки ухудшения психического здоровья своего сына и даже купили ему полуавтоматический пистолет, который он и использовал для стрельбы в школе в 2021 году.

Итону Крамбли было 15 лет, когда он убил четырех учеников и ранил еще семерых.

За свое преступление он был приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

Перед вынесением приговора родители погибших выступили в суде, эмоционально рассказав, к каким последствиям привели действия Итана Крамбли и бездействие его родителей.

Николь Босолей, мать 17-летней жертвы Мэдисон Болдуин, напрямую обратилась к Дженнифер и Джеймсу: "Когда вы покупали своему сыну пистолет и даже не удосужились держать его взаперти, я помогала своей дочери писать школьное сочинение, — сказала Николь со слезами на глазах. — Вы решили, что воспитание детей не является для вас приоритетом, и из-за этого я потеряла свою дочь".

Джилл Соав, мать 17-летнего Джастина Шиллинга, также погибшего в результате устроенной Итаном стрельбы, была вторым родителем, выступившим с речью. Она отметила, что пережитые ею "ужас и травму невозможно выразить словами".

Во время выступления она прямо смотрела на Джеймса и Дженнифер, обвинив их в "неспособности действовать", чтобы остановить "полностью предотвратимую трагедию".

"Если бы вы только сделали что-нибудь, хоть что-нибудь, чтобы изменить ход событий", — сказала она.

Прокуроры обвинили отца и мать Итана в игнорировании тревожных признаков, свидетельствовавших о растущем кризисе психического здоровья их сына, а также в халатности, поскольку они не только купили ему огнестрельное оружие, но даже и не удосужились его безопасно хранить.

Рекомендации прокурора по вынесению сурового приговора были основаны на том, что Крамбли обвинялась в четырех случаях непредумышленного убийства, когда смерть каждого ученика рассматривалась, как отдельное преступление.

Перед вынесением приговора представитель обвинения зачитал расшифровку телефонного звонка, который Джеймс сделал из тюрьмы. Она была полна ненормативной лексики и угроз в адрес главного прокурора.

На это его адвокаты заявили, что их клиент просто "выплеснул" накопившиеся эмоции, поэтому и использовал "гневные" и "неуважительные" выражения.

Позднее отец Итана подчеркнул, что сожалеет о произошедшем и что ему хотелось бы, чтобы в прошлом он действовал по-другому.

"Я не могу выразить, как сильно мне хотелось бы знать, что с ним происходит или что произойдет, потому что я бы абсолютно многое сделал по-другому", — сказал он.

Дженнифер Крамбли также выразила свои сожаления: "Сегодня я не прошу у вас прощения, поскольку знаю, что оно невозможно, но выражаю свои искренние сожаления за причиненную вам боль", — заявила она в суде.

Несмотря на заявление прокуроров, адвокат Джеймса Крамбли Мариэлл Леман отметила, что нет никаких доказательств того, что отец Итана знал о планах своего сына.

Адвокаты также утверждали, что по этому делу не было юридического прецедента и неправомерно возлагать на родителей отдельную ответственность за каждого человека, которого убил их сын.

Однако ни прокуроры, ни судья с ними не согласились.

В день стрельбы родители Итана были вызваны в школу. Учителя хотели обсудить с ними очень тревожный рисунок, сделанный их сыном. Однако они прервали разговор, заявив, что им надо идти на работу, и отправили сына обратно в класс.

Учителя же даже не проверили его рюкзак, в котором лежало купленное родителями ружье.

Независимое расследование, опубликованное в прошлом году, выявило многочисленные нарушения в работе школы, включая решение разрешить Итану вернуться в класс.

Образовательные власти округа обещали пересмотреть имеющиеся правила и их улучшить.

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