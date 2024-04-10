В охваченных мощным наводнением российских регионах на Урале и в Сибири, а также в девяти областях Казахстана в общей сложности эвакуируют около 100 тысяч человек, сообщает во вторник, 9 апреля, агентство Reuters. По данным агентства, наводнение стало самым сильным за 70 лет.

В РФ затопление угрожает Курганской и Тюменской областям. В Курганской области происходит быстрый подъем воды в реке Тобол, в зоне затопления могут оказаться до четырех тысяч домов, пик паводка в городе Курган, по прогнозам Росгидромета, ожидается 11-14 апреля. В Тюменской области вода прибывает в реке Ишим.

В Казахстане паводок зафиксирован в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинсокй, Атырауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, а также в области Улытау. Только в нескольких приграничных с РФ областях Казахстана были эвакуированы около 80 тысяч человек.

Уровень воды в Оренбурге превысил опасную отметку

Наводнение после прорыва дамбы в Орске достигло Оренбурга, расположенного примерно в 280 километрах ниже по течению реки Урал. Уровень воды там достиг 931 сантиметра, что превышает опасную отметку, написал в своем Telegram-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу губернатора уточняет, что по состоянию на 22.00 местного времени уровень воды превышает опасную отметку на 1 см.

По словам Паслера, "потенциально в зону подтопления попадает вся застройка вдоль Урала и Сакмары". Губернатор призвал тех, кто проживает в районах, которым грозит наводнение, "покинуть жилье и переждать пик паводка в безопасном месте". Для эвакуирующихся организованы пункты временного размещения в Оренбурге и Оренбургском районе, также сообщил Паслер. Ранее сообщалось, что паводковые воды подошли к федеральной трассе М-2 "Урал", движение по ней пока не закрыто.

Власти Орска сообщают о снижении уровня воды

В тот же день мэр Орска Василий Козупица сообщил в своем Telegram-канале, что "уровень Урала за сутки упал на 39 см и составил 928 см". Ранее сообщалось, что он достигал 956 см. В городе остаются затопленными 260 улиц, 6929 жилых домов, от 45 домов вода отошла, отметил градоначальник.

По словам Козупицы, в Орске развернуто 15 пунктов временного размещения, в них находятся 1485 человек, из них 242 ребенка. По данным "Интерфакса", в целом из затопленных домов в Орске были эвакуированы 2493 человека, в том числе 797 детей.

В МЧС России знали о грядущем паводке месяц назад

Как пишет издание The Moscow Times со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции, МЧС "проспало" наводнение в Оренбургской области, располагая информацией о грядущем мощном паводке еще месяц назад. Однако необходимых мер по снижению ущерба от паводка принято не было, в результате 2 апреля из Ириклинского водохранилища в 60 км выше по течению Урала от Орска начали резкий сброс воды, поток которой и не выдержала дамба, говорится в опубликованном материале.

Прорыв насыпной дамбы в Орске произошел 5 апреля, после чего на всей территории Оренбургской области был введен режим чрезвычайной ситуации. В результате прорыва дамбы в Орске погибли не менее четырех человек.

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