Российские войска в ночь на 10 апреля запустили по территории Украины 17 дронов, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Беспилотники, по данным украинских военных, были запущены с мыса Чауда в аннексированном Крыму. 14 дронов удалось сбить над Николаевской и Одесской областями.

Кроме того, войска РФ ударили по Украине из Крыма двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" и ракетой "Искандер-М".

Также силам ПВО удалось вечером 9 апреля сбить две российские авиационные управляемые ракеты Х-59, запущенные по Одессе, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Глава Одесской области Олег Кипер уточнил, что целью атаки дронов была энергетическая инфраструктура региона, а ракеты били запущены по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры Одессы. Пострадали два сотрудника транспортного предприятия. Кроме того, повреждены энергетический объект, частный дом и несколько автомобилей.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, в свою очередь, сообщил, что на территории его региона в результате российского удара поврежден объект энергетической инфраструктуры в Николаевском районе, возникли перебои с подачей электроэнергии. В Очакове, написал Ким в своем Telegram-канале, обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на рекреационном объекте. В обоих случаях люди не пострадали.

Российские войска, пытающиеся разрушить энергетическую инфраструктуру Украины, писала газета The Financial Times, в последние несколько недель, вероятно, изменили тактику, выбирая в качестве целей электростанции в менее защищенных, чем, например, Киевская область, регионах.

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