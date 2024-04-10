Правительство Швейцарии одобрило участие страны в проекте "Европейский небесный щит" (European Sky Shield Initiative, ESSI), призванном создать единую систему противовоздушной и противоракетной обороны по всей Европе. Об этом сообщило министерство обороны страны.

"Принимая участие в инициативе "Европейский небесный щит", Швейцария расширяет свои возможности международного сотрудничества", — указывается в сообщении. Главное внимание в рамках этого сотрудничества должно будет уделяться лучшей координации проектов закупок, обучения и логистических аспектов в области наземной противовоздушной обороны.

В то же время власти придерживающейся нейтралитета Швейцарии подчеркивают, что даже после подписания декларации о присоединении к ESSI страна сможет свободно принимать решения, где и в какой степени она будет участвовать в этой инициативе и какие системы она будет приобретать.

Целью системы "Европейский небесный щит", с инициативой которой в октябре 2022 года выступила Германия на фоне развязанной Россией полномасштабной войны в Украине, является создание максимально скоординированной системы ПВО малой, средней и большой дальности, чтобы иметь возможность защищаться от любых угроз с воздуха.

Страны-участницы ESSI хотят сообща закупить необходимые системы вооружений, которые в совокупности позволят за минимальные средства обеспечить защиту максимальной по площади территории. Совместное приобретение и обслуживание европейскими государствами-членами НАТО систем ПВО должно привести к экономии как при их закупке, так и при эксплуатации.

О намерении участвовать в ESSI объявили 19 европейских стран.

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