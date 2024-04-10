Израиль подтвердил, что в результате авиаудара в секторе Газа убиты Амир, Мохаммед и Хазем Хания. Исмаил Хания в эфире "Аль-Джазиры" сообщил о мученической смерти трех сыновей и нескольких внуков.

В результате израильского авиаудара в секторе Газа были убиты три сына главаря террористической группировки ХАМАС Исмаила Хании. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду, 10 апреля, подтвердила, что нанесла удар с воздуха, объектами которого были "три боевика" Амир, Мохаммед и Хазем Хания. В заявлении также отмечается, что погибшие были членами военного крыла ХАМАС.

Ранее о гибели сыновей, а также внуков Хании в секторе Газа сообщил катарский телеканал "Аль-Джазира". На опубликованном телеканалом видео Исмаил Хания заявил о мученической смерти его трех сыновей и нескольких внуков и сказал, что его близкие погибли при обстреле, когда навещали родственников в лагере беженцев в первый день праздника в честь завершения Рамадана. Он добавил, что с начала военной операции Израиля против ХАМАС были убиты 60 членов его семьи. По данным ХАМАС, три сына, а также три внука Хании были убиты в результате удара по автомобилю в лагере беженцев Аш-Шати на севере сектора Газа.

Исмаил Хания с 2017 года возглавляет политическое крыло ХАМАС и считается лидером всей группировки, в то время как Яхья Синвар возглавляет подразделение ХАМАС в секторе Газа, отмечает dpa. Хания проживает в столице Катара - Дохе.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 33 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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