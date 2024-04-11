Российские войска в ночь на 11 апреля атаковали энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook. Энергетики уже приступили к ликвидации последствий атаки, заявил он, не став уточнять подробности.

"Укрэнерго" сообщило, что в результате атаки повреждены электроподстанции и объекты генерации в упомянутых четырех регионах, а также в Одесской области. В Харьковской области ограничена подача электроэнергии, в других регионах к этой мере прибегать не пришлось. По данным замглавы офиса президента Украины Алексея Кулебы, в Харькове и Харьковской области из-за атаки без электроснабжения остались около 200 тысяч абонентов.

Командование Воздушных сил ВСУ в ночь на 11 апреля предупреждало о нескольких запусках российских ракет по территории Украины, а также об атаке дронов.

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что для ночной атаки войска РФ использовали 40 беспилотников-камикадзе типа "Шахед", 37 из них удалось сбить, подчеркнув, что информация уточняется. В сводке Генштаба ВСУ также говорится, что за прошедшие сутки войска РФ запустили по территории Украины восемь ракет и нанесли 93 удара с воздуха.

Российские войска последние несколько недель увеличили интенсивность ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В частности, почти ежедневно войска РФ запускают дроны и ракеты по таким объектам в Харьковской области. 1 апреля глава Харькова Игорь Терехов говорил, что в городе разрушена практически вся энергетическая инфраструктура.

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