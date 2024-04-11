Президент США Джо Байден предупредил, что иранцы угрожают "серьезным нападением" на Израиль, которое, как опасаются американские официальные лица, может произойти в любой день. В Вашингтоне считают, что Тегеран может ответить на удар 1 апреля по зданию иранского консульства в Сирии, в результате которого погибли высокопоставленные иранские военные.

"Они угрожают нанести серьезный удар по Израилю. Как я сказал премьер-министру [Биньямину] Нетаньяху, наша приверженность обеспечению безопасности Израиля от этих угроз со стороны Ирана и его сателлитов является железной. Позвольте мне сказать это еще раз: железной. Мы намерены сделать все возможное, чтобы защитить безопасность Израиля", — заявил президент Соединенных Штатов.

В Вашингтоне растет обеспокоенность по поводу все более агрессивной риторики, используемой официальными лицами в Тегеране, которые поклялись отомстить за предполагаемый израильский авиаудар по зданию иранского консульства в Дамаске, в результате которого погибли семь высокопоставленных военных Корпуса стражей иранской революции (КСИР).

Среди убитых — бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди, важная фигура в спецподразделении "Кудс", отделении КСИР, отвечающем за операции за рубежом. Погиб и его заместитель, генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Иран и Сирия обвинили тогда в нападении Израиль, который воздержался от комментариев.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в среду в речи, посвященной окончанию священного для мусульман месяца Рамадан, что Израиль "должен быть наказан и он будет наказан" за обстрел иранского консульства. "Консульства и посольства в любой стране являются территорией страны, которой они принадлежат. Когда они напали на наше консульство, это значит, что они напали на нашу территорию. Это всеобщий закон", — сказал Хаменеи.

Публичный сигнал

Как сообщает корреспондент "Би-би-си" в Вашингтоне Уилл Вернон, Белый дом стремится послать иранцам публичный и ясный сигнал о том, что, несмотря на все разногласия между президентом Байденом и премьер-министром Израиля Нетаньяху по поводу ведения войны в Газе, любое нападение на Израиль будет встречено решительным ответом Вашингтона.

Кроме того, как сообщил Госдеп США, госсекретарь Энтони Блинкен связался с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и заверил его, что Вашингтон поддержит Израиль в случае нападения на него Ирана или его сателлитов.

Ранее на этой неделе, стремясь ослабить напряженность, министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Ирака встретились со своим иранским коллегой.

Министров попросили передать послание старшего советника Байдена по Ближнему Востоку Бретта Макгерка о необходимости деэскалации.

На фоне всех этих опасений настороженность вызвал в среду пост в соцсети Х иранского информационного агентства Mehr, процитировавшего министра обороны Ирана, который сообщил, что воздушное пространство над Тегераном было закрыто вечером "в связи с военными учениями". Вскоре агентство удалило это сообщение и отрицает, что оно публиковало какие-либо новости на эту тему, пишет агентство Reuters.

В среду вечером немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила о приостановке своих авиарейсов в Тегеран и из Тегерана.

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