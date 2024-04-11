Через несколько лет в немецких супермаркетах, по всей вероятности, можно будет купить только белые яйца, предупреждают в профильном объединении. "Уже сейчас коричневых яиц все меньше, а скоро их, вероятно, не останется совсем", - заявил в четверг, 11 апреля, председатель Федерального объединения немецких производителей яиц Хеннер Шёнеке (Henner Schöneke). Об этом пишет Deutsche Welle.

По его словам, многие птицеводческие хозяйства отказываются разводить коричневых кур и предпочитают им белых, поскольку они дольше живут и дольше несутся, и их легче держать. Шёнеке добавил, что это касается по крайней мере распространенных в Германии пород.

Коричневые яйца предпочитают пожилые люди

Коричневые яйца в настоящее время можно найти лишь у немногих региональных производителей. В супермаркетах их доля сейчас составляет около 30 процентов, а в продуктовых дискаунтерах их зачастую уже нет. При этом еще десять лет назад в Германии продавалось больше коричневых яиц, чем белых.

Между тем проведенный Центральным объединением немецкого птицеводства опрос свидетельствует о том, что коричневые яйца по-прежнему популярны среди старшего поколения. Молодежь при покупке яиц чаще всего не ориентируется на их цвет, а покупает продукцию региональных производителей и ферм с приемлемыми условиями содержания несушек.

По словам Шёнеке, который сам владеет семейным птицеводческим предприятием, никаких различий во вкусе белых и коричневых яиц нет, поэтому отказ от коричневых пород не повлечет никаких заметных последствий для потребителей.

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