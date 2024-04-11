Компания Apple отправила уведомления пользователям из 92 стран о том, что они могли стать жертвами атак шпионских программ. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщило агентство Reuters. "Apple обнаружила, что вы стали жертвой атаки хакерского шпионского ПО, которое пытается удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID", - говорится в сообщении, разосланном пользователям. Об этом пишет Deutsche Welle.

В уведомлении не указываются ни детали о злоумышленниках, ни названия стран, пользователи которых были предупрeждены. Если ранее, когда речь шла о сопоставимых по масштабу кибератаках, Apple указывала, что они "спонсируются государством", то теперь эта фраза исчезла, отмечает Reuters. В последнем уведомлении утверждается, что пользователи могли стать жертвами "целевой атаки наемных хакеров".

"Спонсируемые государством" или "наемные" хакеры?

Как сообщает источник Reuters, в Apple могли изменить формулировку после давления со стороны правительства Индии, требующего от Apple не связывать масштабные кибератаки с государством.

Осенью 2023 года оппозиционные политики Индии обвинили правительство премьер-министра Нарендры Моди в попытке взломать их мобильные телефоны. Это произошло после того, как Apple опубликовала предупреждения о хакерских атаках, "спонсируемых государством".

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