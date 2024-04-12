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Окружной суд Дюссельдорфа выдал ордер на арест трех подростков в возрасте от 15 до 16 лет по запросу Центрального ведомства по борьбе с терроризмом (ZenTer NRW). Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщила прокуратура столицы федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, пишет Deutsche Welle.

По данным следствия, 15-летняя девушка из Дюссельдорфа, 15-летний юноша из района Меркиш около Люденшайда и 16-летняя девушка из района Зёст недалеко от Арнсберга планировали террористическую атаку по исламистским мотивам. Как уточнили в прокуратуре, речь шла о планировании убийств в связи с подготовкой к серьезному акту насилия, угрожающему безопасности государства. Подозреваемые были задержаны еще в конце марта и сейчас находятся в предварительном заключении. До вынесения судебного приговора на них распространяется презумпция невиновности.

Подготовку теракта обсуждали в чате

Как сообщается, подростки обсуждали подготовку нападений в групповом чате в социальных сетях. Подробностей правоохранительные органы не приводят. По данным немецкой газеты Bild, речь может идти о раскрытии целой террористической ячейки, состоявшей из подростков и детей. Они, как пишет таблоид, обсуждали в чате нападения на прихожан церквей и синагог, а также на полицейских в полицейских участках. В качестве возможных мест атак назывались Дортмунд, Дюссельдорф и Кельн, однако конкретного плана еще не было.

Как пишет издание, дети и подростки планировали нападения от имени террористической организации "Исламское государство" с ножами и коктейлями Молотова, а также задумывались о приобретении огнестрельного оружия.

В ноябре федеральная прокуратура Германии сообщала о задержании двух подростков 15 и 16 лет по подозрению в подготовке террористического нападения на рождественский базар. Подозреваемые были задержаны в Северном Рейне — Вестфалии и в Бранденбурге.

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