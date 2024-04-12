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Песков заявил, что Москва готова вернуться к переговорам с Киевом в стамбульском формате двухлетней давности. На переговорах в Стамбуле РФ требовала, чтобы Украина отказалась от части своих территорий.

После того, как Швейцария отказалась приглашать представителей России на мирный саммит по Украине 15-16 июня, в Кремле в очередной раз заявили о готовности к "мирным переговорам", предполагающим отказ Украины от своих территорий. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в пятницу, 12 апреля, вспомнил о переговорах в Стамбуле, проходивших в феврале и марте 2022 года, и заявил, что "стамбульские соглашения" могли бы стать "базисом" для начала новых переговоров.

Чего требовала РФ в Стамбуле

Российская сторона тогда требовала, чтобы Украина признала незаконно аннексированный РФ Крым территорией РФ, а самоправозглашенные "ДНР" и "ЛНР", подконтрольные пророссийским сепаратистам, - независимыми республиками в пределах Донецкой и Луганской областей. Переговорщики от РФ также настаивали на внеблоковом статусе Украины и повторяли требования российского политического руководства о демилитаризации и "денацификации" соседней страны.

Эксперты не раз отмечали, что пропагандистский нарратив российских властей о том, что Украиной якобы руководят нацисты, не имеет отношения к реальности: несмотря на то, что в стране, как и в других государствах есть ультраправые группы, на последних парламентских выборах в Украине эти партии набрали в сумме всего 2,15% голосов.

Кроме того, власти Украины, а также лидеры стран ЕС и США указывали, что заявления РФ о прекращении огня в обмен на украинские территории свидетельствуют об отсутствии у российского руководства признаков готовности к серьезным переговорам о мире.

Теперь РФ говорит о "новых реалиях"

Сославшись на переговоры двухлетней данности, Песков, таким образом, фактически подтвердил, что позиция РФ осталась неизменной, с той разницей, что за время войны Москва объявила четыре области Украины своей территорией и внесла их как "новые субъекты" в Конституцию РФ. От этих "новых реалий" теперь "нельзя абстрагироваться", заявил представитель Кремля.

В то же время он уклонился от прямого ответа на вопрос о том, должны ли территориальные претензии России быть зафиксированы в таком "мирном договоре". "Вы хотите сейчас обсуждать детали абсолютно таких теоретических переговоров? Пока ситуация никак не поменялась, пока есть запрет президента Украины вести какие-либо переговоры с РФ, поэтому какие-либо вопросы о потенциальных деталях сейчас вряд ли уместны", - заявил Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Киев считает необходимым условием для заключения мира отвод Россией войск на границы 1991 года.

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