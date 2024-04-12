Белый дом заявил, что удар Ирана по Израилю является "реальной и вероятной" угрозой, поскольку опасения неминуемого нападения со стороны Тегерана растут, сообщило BBC.

Напряженность высока из-за возможности того, что Иран ответит на воздушный удар, в результате которого почти две недели назад погибли высокопоставленные иранские командиры.

Официальные лица США сообщили CBS News, американскому партнеру BBC, что крупное нападение на Израиль может произойти в ближайшее время.

Израиль заявил, что готов "как к обороне, так и к нападению".

"Я не могу говорить о масштабах того, как может выглядеть эта атака", — заявил в пятницу представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Однако он добавил, что Вашингтон очень внимательно следит за ситуацией.

Кирби сказал, что руководство США "находится в постоянном контакте с израильскими коллегами, чтобы убедиться, что они могут защитить себя от такого рода нападений".

В пятницу, 12 апреля, группировка "Хезболла" заявила, что запустила "десятки" ракет из Ливана в сторону Израиля. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что было выпущено около 40 ракет и два беспилотника, несущие взрывчатку.

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