Минюст России добавил в реестр "иноагентов" пять человек, в том числе корреспондента Русской службы Би-би-си Илью Барабанова и научную журналистку Асю Казанцеву.

Также к "иноагентам" причислили бывшего политзаключенного, правозащитника и основателя проекта "Зона солидарности" Ивана Асташина, журналиста Ивана Филиппова, а также муниципального депутата и члена бюро псковского "Яблока" Николая Кузьмина.

Кроме того, в реестр добавили юрлицо объявленного ранее "иноагентом" журналиста Андрея Караулова.

Корреспондент Би-би-си Илья Барабанов, как утверждает Минюст, "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", выступал против российского вторжения в Украину, а также "принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов".

Барабанов – специальный корреспондент Би-би-си, который много пишет о войне в Украине и ЧВК "Вагнера". До прихода на Би-би-си он работал специальным корреспондентом газеты "Коммерсант" и был заместителем главного редактора журнала The New Times. В начале апреля в соавторстве с журналистом Денисом Коротковым он опубликовал книгу "Наш бизнес — смерть", посвященную истории ЧВК "Вагнера".

Журналистке Асе Казанцевой вменяется то же самое, что Барабанову, а также то, что она "принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом".

Казанцева занимается популяризацией науки, выступает с лекциями. После российского вторжения в Украину она была одним из подписантов открытого письма российских ученых и научных журналистов с требованием немедленно вывести российские войска с украинской территории.

В январе 2024 года Казанцева сообщила, что решила уехать из России на фоне отмены ее лекций и призывов к травле со стороны Z-пабликов.

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