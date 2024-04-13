В целях укрепления Украины в ее оборонительной борьбе против России правительство Германии приняло решение о поставке Киеву еще одной системы противовоздушной обороны типа Patriot. Об этом сообщило федеральное министерство обороны в субботу, 13 апреля. Зенитно-ракетный комплекс поступает из запасов бундесвера и должен быть передан украинской стороне без промедления. Это решение принято из-за усиления ракетно-бомбовых ударов России по территории Украины, говорится в заявлении министерства, пишет Deutsche Welle.

"Мы идем в нашей поддержке Украины так далеко, как можем это сделать с учетом нашей собственной боеготовности", - заявил министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius). С начала полномасштабной войны России против Украины Берлин передает Киеву уже третий комплекс Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) за передачу ПВО Patriot и ракет к ней. "Спасибо, Олаф, за твое лидерство. Это настоящее проявление поддержки Украины в критическое для нас время. Призываю всех других лидеров государств-партнеров последовать этому примеру", - написал Зеленский.

Европейский парламент требует от стран ЕС поставок Patriot

11 апреля Европейский парламент отложил принятие решения о финансировании Совета ЕС в связи с неспособностью европейских стран поставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы защититься от ракетных ударов России. По данным "Европейской правды", решение отложить утверждение бюджета Совета ЕС было принято по инициативе бельгийского депутата Ги Верхофстадта.

В своем выступлении он указал на новую серию российских ударов по украинской критической инфраструктуре и необходимости поставить Киеву дополнительные комплексы Patriot. При этом он, сославшись на данные главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, указал, что в ЕС имеется 100 таких систем, а Украина просит дать ей семь из них.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!