В свете угрозы атаки Ирана на Израиль США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке. "Мы перебрасываем в регион дополнительные силы, чтобы поддержать усилия по региональному сдерживанию и укрепить безопасность американских войск", - заявил в субботу, 13 апреля, представитель Пентагона.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби указал, что Соединенные Штаты скорректировали свое военное присутствие на Ближнем Востоке в связи с заявлениями Тегерана о готовности ответить на недавний удар Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в Сирии. "Не могу вдаваться в детали того, как это выглядит. Надеюсь, вы понимаете, почему мы не хотим об этом говорить", - заявил представитель Белого дома на регулярном брифинге для журналистов.

Агентство Bloomberg указывает, что в свете региональной ситуации США готовятся к оборонительным действиям, с чем и связана переброска дополнительных военных сил и средств. При этом, как указывается, Вашингтон намерен активизировать "дипломатические усилия по обузданию военных действий".

Израиль готовится к возможной атаке Ирана

"Мы готовы защищаться на земле и в воздухе, в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, и мы будем знать, как ответить", - заявил министр обороны Израиля Йоав Галант 12 апреля на встрече с главой Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) генералом Майклом Эриком Куриллой.

Начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви провел оценку ситуации с высшим армейским руководством, и отметил, что израильские силы готовы к любому сценарию в координации с армией США. Ранее президент США Джо Байден предостерег Иран от нанесения ответного удара по Израилю. Он добавил, что Вашингтон поддержит Тель-Авив и поможет ему защищаться.

Атака Ирана ожидается в ближайшие дни

По сведениям американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), Израиль ожидает прямой атаки Ирана в ближайшие 24-48 часов. Предполагается, что нападению подвергнется юг или север страны. При этом источники информационного ресурса Axios отмечают, что иранская атака будет ограниченной, чтобы не допустить эскалации ситуации в регионе.

По информации немецкого издания Bild, рассматривается два основных варианта нападения Ирана: целенаправленный удар по конкретной цели в Израиле или за его пределами либо широкомасштабные ракетные обстрелы израильской территории.

Тегеран намерен отомстить за удар по консульству

Эскалация напряженности в регионе началась после того, как 1 апреля авиация Израиля нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске. В результате обстрела погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Резу Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим будет наказан".

7 апреля военный советник Хаменеи пригрозил, что ни одно из посольств Израиля "больше не находится в безопасности". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов к любому ответу. "Кто бы ни причинил или ни планировал причинить нам вред, мы нанесем вред им", - предупредил он.

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