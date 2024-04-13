Иран запустил беспилотники по целям в Израиле, и ЦАХАЛ готов отражать их атаку, передает Reuters заявление израильской армии.

Авторитетный израильский 12-й канал сообщает, что запущены десятки беспилотных аппаратов. По данным телеканала, время пути беспилотников составит несколько часов - скорее всего, они достигнут целей около 2.00 ночи.

В 00.30 воздушное пространство Израиля закрывается, сообщает CNN. Ирак временно закрыл свое воздушное пространство с 23.30, сообщает также CNN.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к прямому нападению Ирана.

Агентство Reuters сообщает со ссылкой на два источника в силовых структурах Ирака, что через воздушное пространство страны из Ирана в направлении Израиля пролетели десятки дронов, сообщает Русская служба BBC.

Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что по их данным, иранские удары по Израилю продлятся несколько часов. Президент Джо Байден прервал отпуск, находится в Белом доме и следит за происходящим. Представитель администрации повторила его позицию, что поддержка Израиля в его противостоянии Ирану будет непоколебимой.

Иранское агентство "Фарс" также сообщает о запуске дронов. Оно также пишет , что за этим последует еще и ракетная атака.

Другое иранское агентство "Тасним" процитировало заявление Корпуса стражей исламской революции. В нем также говорится, что удары будут нанесены по территории Израиля, что в них будут использоваться как дроны, так и ракеты, и что это предпринято в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске.

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