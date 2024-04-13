В ночь на воскресенье Иран начал атаку на Израиль. Запущены сотни боевых дронов, а также крылатые ракеты. Вооруженные силы Израиля перехватывают воздушные цели как над территорией страны, так и за ее пределами.

Предполагается, что большая часть беспилотников достигнет цели около 2.00 ночи. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к прямому нападению Ирана.

В 00.30 Израиль закрыл свое воздушное пространство, сообщает CNN. Свои воздушные пространства также закрыли Иордания, Ливан и Ирак, сообщает BBC News. Позже иранские государственные СМИ сообщили, что по израильским целям запущены баллистические ракеты. Израильские источники эту информацию не подтвердили. США и Иордания объявили о том, что готовы применить авиацию и средства ПВО для того, чтобы сбить иранские ракеты. К 1:30 Самолет ВВС США и Великобритании сбили около 100 иранских дронов еще до того, как они достигли воздушного пространства Израиля, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля.

Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что по данным США, иранские удары по Израилю продлятся несколько часов. Президент Джо Байден прервал отпуск, находится в Белом доме и следит за происходящим. Представитель администрации повторила его позицию, что поддержка Израиля в его противостоянии Ирану будет непоколебимой.

Иранское агентство "Тасним" процитировало заявление Корпуса стражей исламской революции. В нем также говорится, что удары будут нанесены по территории Израиля, что в них будут использоваться как дроны, так и ракеты, и что это предпринято в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске.



1 апреля иранское консульство в сирийском Дамаске подверглось авиаудару, в результате которого погибло семь членов Корпуса стражей Исламской революции, в том числе влиятельный генерал Мохаммад Реза Захеди.

Официально Израиль не признавал свою причастность к этому, но в этом практически никто не сомневался, а Тегеран прямо возложил ответственность на израильтян и стал грозить последствиями.

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