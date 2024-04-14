Международное агентство пр атомной энергии выпустило заявление в связи с переводом четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС, последнего из шести, в режим холодного останова.

Это состояние достигнуто впервые с конца 2022 года. Четвертый энергоблок перешел в этот операционный режим в 07:30 утра (агентство не уточняет часовой пояс, но "Интерфакс" пишет, что это московское время) в субботу.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что организация рекомендовала поддерживать реакторы в таком состоянии уже какое-то время, но переключение четвертого энергоблока началось после того, как город Энергодар, где живут большинство сотрудников станции, завершил зимний отопительный сезон.

ЗАЭС не подает электроэнергию в украинскую энергосеть с сентября 2022 года, но поддерживает один из реакторов в режиме горячего останова для отопления местных населенных пунктов и обработки пара от жидких радиоактивных отходов, говорится в заявлении МАГАТЭ. Последняя необходимость отпала после установки дизельных парогенераторов.

В заявлении отмечается, что в состоянии холодного останова в случае прекращения отвода тепла сохраняется запас в несколько дней, прежде чем потребуются срочные действия.

Кроме того, в этом режиме станция расходует меньше воды, а ее после разрушения плотины Каховской ГЭС стало не хватать.

Wall Street Journal писала со ссылкой на свои источники, что российский президент Владимир Путин лично делился с руководством МАГАТЭ планами перезапуска как минимум одного из реакторов ЗАЭС.

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