США и Канада расширили санкционные списки в отношении Беларуси. В понедельник, 15 апреля, Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США внесло в черный список 10 человек и 12 компаний, связанных с белорусским оборонным сектором и правительством в Минске.

Персональные санкции введены в отношении граждан Беларуси, Ливана, Сирии, Словакии и Швеции, сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства. По данным Минфина США, они связаны с внесенными в черный список организациями и подозреваются в поставках комплектующих для производства оружия Беларуси и РФ.

Кроме того, ограничения наложены на организации из Беларуси, Кипра, Ирака, Китая, Словакии и Турции. Среди прочих в черном списке США оказалось станкостроительное предприятие "СтанкоГомель", поставляющее оборудование российским оборонным компаниям, а также поставщик армии Беларуси, компания "АГАТ — Системы управления", и четыре ее "дочки".

В санкционный список попала и оружейная компания Black Shield из Ирака, которая, по данным Вашингтона, покупала и перепродавала вооружение белорусской компании "Кидма тек". В свою очередь китайская Shenzhen 5G High-Tech Innovation связана с уже находящимся под санкциями ОАО "Пеленг".

Между тем в санкционный список Канады внесен 21 белорус. По данным Оттавы, эти люди связаны с репрессиями, начавшимися после выборов президента Беларуси в 2020 году и массовых протестов. Они "причастны или принимали участие в произвольных арестах и задержаниях, жестокости, запугивании и чрезмерном применении силы против белорусов, протестовавших против фальсифицированных выборов, а также жестоком обращении с ними после осуждения по ложным обвинениям, приговора и заключения в тюрьму", указывается на сайте правительства Канады.

Как отмечает "Радио Свобода", под санкциями оказались начальники белорусских исправительных колоний и судьи, выносившие решения по "протестным" делам.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!