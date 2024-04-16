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Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз понизил ожидания экономического роста в Германии. Согласно представленному во вторник, 16 апреля, прогнозу, в 2024 году в ФРГ увеличение составит лишь 0,2 процента. В январе эксперты еще прогнозировали рост на 0,5 процента, тогда как в октябре 2023 года говорилось о 0,9 процента, пишет Deutsche Welle.

Как отмечает агентство AFP, в прошлом году Германия была единственной страной в группе промышленно развитых государств, чья экономика сократилась на 0,3 процента.

В 2025 году МВФ также не видит роста немецкой экономики

МВФ понизил свой прогноз для Германии и на следующий год - на 0,3 процентных пункта. В отчете отмечается, что при ожидаемом росте в 1,3 процента немецкая экономика в 2025 году все еще будет опережать Италию (0,7 процента) и Великобританию (1 процент), но будет значительно ниже среднего показателя для ряда промышленно развитых стран (1,8 процента).

По мнению МВФ, ухудшение перспектив Германии также негативно сказались на экономическом росте в еврозоне. В отчете финансистов сказано, что это будет "в значительной степени компенсировано переоценками для нескольких небольших экономик, включая Бельгию и Португалию". В целом эксперты МВФ ожидают рост экономики еврозоны на 0,8 процента.

МВФ повышает прогноз роста мировой экономики

Международный валютный фонд немного повысил прогноз роста мировой экономики. В этом году МВФ ожидает увеличения показателя на 3,2 процента - это на 0,1 процентного пункта больше, чем в январе, и на 0,3 больше, чем в октябре. В следующем году МВФ прогнозирует такой же рост.

Улучшение прогноза связано в первую очередь с сильной коррекцией экономического развития в США. Ожидается, что в 2024 году американская экономика вырастет на 2,7 процента - это на 0,6 процентного пункта больше, чем прогнозировалось три месяца назад.

Глобальная экономика остается "достаточно устойчивой", несмотря на различия между отдельными регионами и странами, заявил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуриншас. По-прежнему ожидается, что глобальная инфляция достигнет 5,9 процента в этом году, а затем замедлится до 4,5 процента в 2025-м.

ВВП Китая "неожиданно вырос" более чем на 5 процентов

В первом квартале 2024 года экономика Китая выросла гораздо сильнее, чем ожидалось: валовой внутренний продукт (ВВП) страны внезапно увеличился на 5,3 процента с января по март по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как сообщило статистическое управление в Пекине 16 апреля.

Эти цифры существенно расходятся с прогнозом развития кредитоспособности Китая, представленным рейтинговым агентством Fitch на прошлой неделе. Его эксперты указывали на "растущие риски для государственных финансов Китая" в связи с неопределенностью экономических перспектив, отмечают в агентстве Reuters.

Глядя на другие показатели, пишет Reuters, некоторые наблюдатели также сомневаются в верности актуальных цифр ВВП КНР. "Есть два показателя для полного набора цифр: неожиданный реальный рост ВВП Китая неустойчив или неожиданный реальный рост ВВП Китая фальшив", - говорит Дерек Скайсорс из Американского института предпринимательства.

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