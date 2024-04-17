Российские войска утром 17 апреля ударили ракетами по Чернигову, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

В результате ракетного удара есть погибшие и раненые, написал Чаус в своем Telegram-канале. По словам главы региона, по центру Чернигова войска РФ выпустили три ракеты.

Позднее и.о. мэра Чернигова Александра Ломако сообщил, что по состоянию на 10:40 известно о восьми погибших мирных жителях, еще 18 человек пострадали. По словам чиновника, удар пришелся на объект социальной инфраструктуры.

Командование Воздушных сил ВСУ утром 17 апреля сообщало о ракетах над Черниговской областью и о воздушной тревоге в Киеве.

Войска РФ ежедневно атакуют территорию Украины дронами и ракетами. Последние несколько недель, как писали западные СМИ, российские военные бьют по объектам энергетической инфраструктуры, используя новую тактику — удары стали более точными и концентрированными. Также отмечалось, что войска РФ атакуют энергетические объекты в менее защищенных регионах.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram