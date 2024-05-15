Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате покушения с использованием огнестрельного оружия, пишет словацкое издание Aktuality.

Преступник напал на Фицо в городе Гандлова, когда тот после выездного заседания кабинета министров подошел поприветствовать местных жителей. Нападавший выстрелил в политика, по разным данным, три или четыре раза.

По сообщениям словацких СМИ, Фицо ранен в грудь и живот. Его увезли на вертолете в больницу в Братиславе. Официальных сообщений о состоянии политика пока нет.

Словацкий телеканал ТАЗ сообщает, что в Фицо стреляли четырежды, одна пуля попала в живот.

Женщина, стоявшая недалеко от Фицо, сказала газете Denník N, что видела кровь у премьера на голове и груди.

Как пишут местные издания, нападавшего уже задержали.

Фицо занимает пост премьер-министра Словакии с осени 2023 года, когда на выборах победила возглавляемая им правая партия "Курс — социальная демократия". В ходе избирательной кампании политик, который считается пророссийским, обещал, что будет блокировать передачу военной помощи Украине.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !