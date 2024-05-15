Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате покушения с использованием огнестрельного оружия, пишет словацкое издание Aktuality.

Преступник напал на Фицо в городе Гандлова, когда тот после выездного заседания кабинета министров подошел поприветствовать местных жителей. Нападавший выстрелил в политика, по разным данным, три или четыре раза.

По сообщениям словацких СМИ, Фицо ранен в грудь и живот. Его увезли на вертолете в больницу в Братиславе. Официальных сообщений о состоянии политика пока нет.

Словацкий телеканал ТАЗ сообщает, что в Фицо стреляли четырежды, одна пуля попала в живот.

Женщина, стоявшая недалеко от Фицо, сказала газете Denník N, что видела кровь у премьера на голове и груди.

Как пишут местные издания, нападавшего уже задержали.

По данным BBC, на официальной странице Роберта Фицо в фейсбуке через два часа после покушения появилось сообщение о том, что его ранения опасны для жизни. До этого словацкие издания писали, ссылаясь на анонимные источники, что ранения Фицо не представляют собой угрозы для его жизни.

"В него стреляли несколько раз, и сейчас он находится в опасном для жизни состоянии. В этот момент его везут на вертолете в Банска-Бистрицу, поскольку лететь до Братиславы было бы слишком долго с учетом необходимости срочного вмешательства. Ближайшие часы будут решающими", — гласит сообщение на официальной странице премьера.

Как передает агентство Reuters, о том, что жизнь премьера в опасности, известила и пресс-служба правительства Словакии в пресс-релизе, разосланном по электронной почте.

Словацкий телеканал TV Markiza передает, что премьера перенесли из вертолета в больницу в Банска-Быстрице на носилках, накрыв простыней, и разглядеть, какие ранения получил премьер и в каком находится состоянии, было невозможно.

Несколько словацких изданий объявили, что в премьер-министра стрелял 71-летний литератор из города Левице Юрай Цинтула.

Официального подтверждения этих сведений нет, как нет и информации о мотивах стрелявшего.

Спикер парламента Словакии Любош Блаха подтвердил ранение Фицо в ходе заседания, передает TASR. Президент Словакии Зузана Чапутова написала в соцсети X, что "глубоко потрясена сегодняшним жестоким и безрассудным нападением", которое она осудила "самым решительным образом". Чапутова пожелала ему "сил в этот критический момент и скорого восстановления".

Как отмечает Deutsche Welle, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решительно осудила "отвратительное нападение на премьер-министра Роберта Фицо". "Подобным актам насилия нет места в нашем обществе, они подрывают демократию, наше самое ценное общее достояние", - написала она в X.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в X, что "глубоко шокирован новостью о трусливом нападении". "Насилию нет места в европейской политике", - подчеркнул он.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич осудил попытку убийства премьер-министра Словакии Роберта Фицо и призвал к тщательному расследованию.

Президент Латвии написал в своем твиттере, что, независимо от политических или иных разногласий, насилие абсолютно неприемлемо. Ринкевич также пожелал Фицо скорейшего выздоровления.

Фицо занимает пост премьер-министра Словакии с осени 2023 года, когда на выборах победила возглавляемая им правая партия "Курс — социальная демократия". В ходе избирательной кампании политик, который считается пророссийским, обещал, что будет блокировать передачу военной помощи Украине.

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