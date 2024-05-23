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Вчера в Эстонском университете естественных наук Трийн Тедерсоо защитила докторскую диссертацию "Кампилобактерии в свежем курином мясе и слепой кишке свиней в Эстонии". Там утверждается, что предприятия розничной торговли Эстонии продают куриное мясо из Литвы и Латвии, зараженное кампилобактериями Campylobacter, а у бройлеров, выращенных в Эстонии, заражение меньше, чем у импорта. По просьбе Delfi, Санитарно-ветеринарная служба Латвии (PVD) объяснила, есть ли опасное мясо в латвийских магазинах и чем торгуют латвийские торговцы.

В диссертации говорится, что потребление зараженного кампилобактериями импортного мяса куриных бройлеров представляет потенциальную опасность для здоровья жителей Эстонии.

В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме и не требует госпитализации, но у детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом кампилобактерии могут вызывать серьезные проблемы, а в очень редких случаях привести к летальному исходу.

Разумеется, сразу возникли вопросы, на что обратить внимание потребителям самого недорогого мяса - курятины - в Латвии.

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