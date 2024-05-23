Вчера в Эстонском университете естественных наук Трийн Тедерсоо защитила докторскую диссертацию "Кампилобактерии в свежем курином мясе и слепой кишке свиней в Эстонии". Там утверждается, что предприятия розничной торговли Эстонии продают куриное мясо из Литвы и Латвии, зараженное кампилобактериями Campylobacter, а у бройлеров, выращенных в Эстонии, заражение меньше, чем у импорта. По просьбе Delfi, Санитарно-ветеринарная служба Латвии (PVD) объяснила, есть ли опасное мясо в латвийских магазинах и чем торгуют латвийские торговцы.