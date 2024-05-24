Не менее четырех человек погибли в результате частичного обрушения ресторана Medusa Beach Club на муниципальном пляже Плайя-де-Пальма на испанском острове Майорка. Инцидент произошел в четверг, 23 мая, в пиковое время работы заведения, около 20.30 по местному времени, сообщает агентство dpa.

Двухэтажный ресторан с террасой располагался на популярном у туристов променаде неподалеку от известных баров Megapark и Bierkönig. По словам очевидцев, обрушение произошло внезапно - первый этаж ресторана сложился "как карточный домик" и "рухнул в подвал", пишет газета El Pais. На фото с места инцидента видно, что крыша здания не обрушилась, - вероятно, этому способствовало то, что она вплотную прилегает к соседним строениям.

В результате обрушения еще как минимум 16 человек пострадали, сообщил представитель полиции острова. Подробностей о пострадавших, а также данных, есть ли среди них туристы, не приводится. Причины инцидента пока тоже неизвестны. Спасатели продолжают разбирать завалы, но "с 90-процентной уверенностью" под ними больше нет людей, заявил представитель полиции.

Плайя-де-Пальма - излюбленное место немцев на Майорке

На пляже Плайя-де-Пальма располагается множество клубов и баров, популярных у туристов. Среди гостей очень много немцев: для жителей Германии остров уже давно стал излюбленным курортом.

При этом шумное поведение немецких туристов на Майорке и их пьяные выходки вошли в число негативных стереотипов. В 2019 году власти Майорки даже вводили на пляже запрет на распитие алкогольных напитков на время пляжного сезона. Традиционным поездкам немцев на остров не помешала в свое время и пандемия коронавирусной инфекции, хотя власти ФРГ объявляли всю Испанию, в том числе принадлежащие ей острова, зоной, нежелательной для туризма в связи с распространением COVID-19.

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