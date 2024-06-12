На переговорах в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг достигли компромисса по вопросу об участии Венгрии в совместных программах помощи Украине. Об этом сообщает Associated Press.

"Венгрия ясно дала понять на сегодняшней встрече, что она не хочет блокировать решения в НАТО, которые [...] разделяют и поддерживают другие государства-члены", — заявил Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров.

По словам венгерского премьер-министра, он получил от руководства НАТО "необходимые гарантии", что его страна будет участвовать "во всех военных действиях за пределами" альянса на добровольной основе, а венгерский персонал и средства не будут использоваться для поддержки Киева.

Ожидается, что на июльском саммите НАТО в Вашингтоне будет согласована долгосрочная программа помощи Украине, которую будут реализовывать члены альянса. Решения в рамках НАТО требует единогласного одобрения, и именно Орбан, известный своей пророссийской позицией, мог помешать утверждению программы.

В то же время, заверил Столтенберг, Венгрия продолжит выполнять все свои обязательства внутри НАТО в прежнем объеме.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !