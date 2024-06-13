Лидеры стран "Большой семерки" договорились предоставить Украине кредит в 50 млрд долларов под залог доходов от замороженных российских активов до конца 2024 года, пишет Le Monde со ссылкой на представителя президента Франции Эммануэля Макрона.

Всю сумму Украина получит сразу, а погашаться кредит будет за счет прибыли от замороженных активов ежегодно.

По словам собеседника Le Monde, изначально эта идея принадлежала американской стороне. "Но если по тем или иным причинам российские активы будут разморожены (то есть вернутся России) или доходов от них окажется недостаточно для финансирования кредита, то нам придется подумать о том, как разделить нагрузку [по кредиту]", — добавил он.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину западные страны заморозили находящиеся в их юрисдикциях активы Центробанка РФ на сумму около 300 млрд долларов. Большая часть денег (около 260 млрд) хранится в Европе, в бельгийском депозитарии Euroclear, и только малая часть — в США.

Обсуждение возможности использования этих средств для Украины западные страны вели с 2022 года. Специальная рабочая группа пришла к выводу, что конфискация самих активов юридически невозможна, после чего в Евросоюзе начали искать легальные пути использования прибыли от активов.

В феврале 2024 года депозитарий Euroclear отчитался, что за прошлый год заработал 4,4 млрд евро операционной прибыли на инвестировании замороженных российских активов.

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