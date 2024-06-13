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В 2022 году Берлин и Вильнюс подписали соглашение о размещении в Литве бригады немецкой армии численностью около 5 тысяч человек. Первые несколько десятков военнослужащих уже прибыли в балтийскую страну, а для размещения их сослуживцев и проведения совместных учений рядом с белорусской границей сейчас возводят военный городок. Журналисты Delfi.lt посетили стройку и рассказывают о ходе работ.

Немецких военнослужащих планируют разместить недалеко от деревни Руднинкай к югу от Вильнюса. Там уже расчистили участок площадью около 40 га, на вырубку деревьев и выкорчевывание пней ушло три месяца. Вскоре начнется и разминирование территории, которую в годы советской оккупации использовали для испытаний авиабомб.

"Это можно называть военным городком, поскольку его население будет в десять раз больше, чем в Руднинкай, где проживает около полутысячи человек", — говорит полковник Римантас Ярмалавичюс, командующий Центром боевой подготовки им. генерала Раманаускаса.

По его словам, контракт на строительство казарм и других объектов, а также прокладку водопровода и другой инфраструктуры будет подписан в ближайшие два месяца. Основную часть работ планируют завершить в следующем году. Стройка не затронет расположенные неподалеку руины старых деревень и исторические кладбища, их оставят открытыми для посещения.

Ярмалавичюс показал журналистам карту будущего военного городка. На территории возведут вертолетную площадку, стрельбища, полигоны для артиллерии и бронетехники, а также "город-призрак" для имитации боев в условиях городской застройки. В проектировании литовским военным помогают немецкие коллеги.

Главный полигон будет многофункциональным, объясняет Ярмалавичюс: "Он предназначен для танков, боевых машин пехоты. Его ширина составляет около 1,5 км, а длина — 3,5 км, на нем будет много мишеней и движущихся полос. Совсем рядом с многофункциональным стрельбищем находится еще одно — для тяжелых пулеметов".

Отвечая на вопрос о том, почему для возведения военного городка было выбрано место вблизи границы, Ярмалавичюс подчеркнул, что это не было важным фактором — военные искали большое и малонаселенное пространство. Офицер пошутил, что "случайно по Беларуси не ударят".

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