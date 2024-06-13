Саммит мира, который пройдет в эти выходные в швейцарском Бюргенштоке, еще до своего начала вызывает чрезвычайно противоречивые комментарии в Украине и за ее пределами.

За два дня до открытия мероприятия невозможно сказать, кто именно примет в нем участие, какие формулировки будут содержаться в итоговом документе и к каким последствиям оно может или должно привести.

В прессе хватает и критических комментариев: с проведением саммита поспешили, и лучше бы он вообще закончился без любого результата.

Впрочем, инициатор саммита, президент Украины Владимир Зеленский, заявляет, что само его проведение уже можно назвать победой.

Организаторы мероприятия — швейцарские власти — говорят, что саммит вряд ли можно назвать началом мирного процесса, однако он вполне тянет на первый шаг на пути к миру.

Кто приедет на саммит?

Идея мирного саммита возникла в Украине в конце 2022 года на волне эйфории после успешного Слобожанского наступления и освобождения Херсона. Тогда замысел о том, чтобы собрать представителей всего мира в одном месте, заручиться их поддержкой "украинской формулы мира", а затем от имени международного сообщества предъявить план ее реализации Москве и таким образом закончить войну, казался вполне реалистичным.

Время внесло в этот замысел свои коррективы. России удалось выровнять ситуацию на фронте и даже перейти к новому наступлению на украинские позиции. Запад, мягко говоря, не сдержал обещания быть рядом с Украиной в любых обстоятельствах и столько, сколько нужно. Китай, на ключевую роль которого в потенциальном мирном процессе надеялись в Киеве, еще больше сблизился с Москвой. Внимание мира все больше переключалось с Украины на Ближний Восток.

Все эти факторы привели к тому, что долгожданный мирный саммит будет проходить в совершенно других геополитических и военных реалиях, чем прогнозировали его организаторы в начале процесса. И, соответственно, он вряд ли приведет к результатам, на которые они надеялись изначально.

Один из красноречивых признаков нынешнего положения дел — ситуация с числом участников саммита. Оно неизвестно.

В начале мая швейцарское правительство разослало 160 приглашений потенциальным участникам. Местная пресса уточняла, что приглашения получили не только государства, но и две религиозных институции — Святой Престол в Ватикане и Вселенский патриархат Константинополя, а также три международных организации — ООН, ОБСЕ и Совет Европы.

Сколько именно из адресатов подтвердило свой приезд в Швейцарию, никто не знает. В начале июня пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что 107 государств и международных организаций согласились принять участие в Саммите мира. В начале этой недели президент Швейцарии Виола Амерд сообщила, что положительный ответ на приглашение дали 90 адресатов — половина из Европы и Северной Америки, половина с Глобального Юга.

Утром в среду "Радио Свобода" (признано "иноагентом" в России) со ссылкой на анонимные источники в дипломатических кругах сообщило, что число участников саммита снизилось до 78. Собеседник Би-би-си из числа украинских организаторов саммита отверг эту информацию.

Представители швейцарских властей признают, что цифры постоянно меняются в режиме реального времени, и точный список участников будет обнародован только в пятницу вечером за считанные часы до открытия саммита.

Главная причина, как говорят киевские собеседники Би-би-си, — это то, что в последние недели Москва целенаправленно играет на понижение числа его участников.

Москва и Пекин

Вопрос об участии в Саммите мира России стал камнем преткновения для многих реальных и потенциальных участников.

С точки зрения Украины и ее партнеров, условного Коллективного Запада, сама идеология мирного процесса не предполагала, что россияне приедут на первый саммит. По их логике, Россия должна была присоединиться к мирному процессу на следующем этапе, когда Москве передали бы утвержденный участниками первого саммита план достижения мира.

Россия активно протестовала против такого подхода, заявляя, что разговаривать с ней на языке ультиматумов — контрпродуктивно. В конце концов, Москва не получила приглашение на швейцарский саммит.

Едва ли не главной проблемой инициаторов саммита стало то, что их подход не поддержал один из ключевых игроков на геополитической карте мира — Китай.

По словам министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса, Пекин еще на этапе предварительных консультаций заявлял, что его представители будут участвовать в нем, только если за столом переговоров будут представлены обе стороны "конфликта", как в Пекине называют развязанную Россией войну.

России на саммите не будет — соответственно и Китай своих представителей не пришлет. Такая позиция Пекина оказала большое влияние на те страны Глобального Юга, где сильно китайское влияние.

Нельзя сказать, что Украина не пыталась изменить ситуацию. В конце мая Владимир Зеленский сделал отчаянную попытку заручиться поддержкой китайского лидера: Си Цзиньпин был одним из адресатов эмоционального видеообращения с просьбой присоединиться к "настоящему" мирному процессу. Обращение было записано президентом Украины на пожарище харьковской типографии, уничтоженной российским ракетным ударом.

Однако уже через несколько дней во время выступления на форуме безопасности в Сингапуре риторика Зеленского изменилась. Он назвал Пекин "инструментом в руках Путина" и обвинил Китай в том, что тот убеждает некоторые государства не участвовать в швейцарском саммите.

"Это уже не только поддержка России, это фактически поддержка войны, потому что если ты не поддерживаешь саммит мира, значит все, что происходит, для тебя нормально", — заявил Зеленский.

Китай отверг подобные упреки в свой адрес и напомнил, что продолжает поддерживать идею проведения саммита высокого уровня с участием и Украины, и России.

Харрис вместо Байдена

На саммите в Швейцарии не будет и президента США Джо Байдена. Собеседники Би-би-си в Киеве признают, что присутствие американского лидера в Европе в эти дни (в Италии 13-15 июня проходит саммит G7) было одним из решающих факторов в определении даты мирного саммита.

В итоге прямо из Апулии Байден вылетит в Калифорнию на большое фандрайзинговое мероприятие своей предвыборной кампании, а США на саммите будет представлять вице-президент Камала Харрис.

Источники Би-би-си в Киеве, участвующие в организации саммита, говорят, что отсутствие Байдена — новость, конечно, неприятная, но не трагичная. Они напоминают, что у Зеленского и Байдена была возможность пообщаться на торжествах по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, также они встретятся на саммите "семерки".

Более того, в Италии Зеленский и Байден подпишут масштабный договор о сотрудничестве в сфере безопасности, который не будет оставлять сомнений в том, что Америка продолжает поддерживать Украину. Так что символических жестов в эти дни будет предостаточно, и на этом фоне то, что США на саммите будет представлять Камала Харрис — второе лицо в политической системе страны, — выглядит вполне логичным.

Даже в отсутствие Джо Байдена швейцарский саммит останется чрезвычайно представительным международным мероприятием. Ожидается, что его посетят более четырех десятков президентов и премьер-министров, в том числе Эммануэль Макрон, Риши Сунак и Джастин Трюдо, а также канцлер Германии Олаф Шольц.

Три пункта

Дискуссии на саммите мира продлятся два дня, и ожидается, что закончатся они принятием итогового коммюнике, которое будет касаться трех пунктов "украинской формулы мира": о продовольственной безопасности, радиационной и ядерной безопасности, а также гуманитарных вопросов — освобождения всех пленных и депортированных, в том числе украинских детей.

Собеседники Би-би-си говорят, что эти решения будут доведены до России с помощью стран-посредников, которые будут проводить "медиацию между Россией и Украиной" по схеме, которая в прошлом сработала в ходе переговоров о создании "зернового коридора".

Конечно, прогресс по трем пунктам "формулы мира Зеленского" — это не то, на что изначально рассчитывали украинские инициаторы саммита. Тогда предполагалось, что участники первого саммита выйдут на четкий план достижения мира, который на втором саммите презентуют России.

С другой стороны, еще на этапе подготовки нынешнего саммита стало понятно, что некоторые страны — в первую очередь, представляющие Глобальный Юг, — наотрез отказываются обсуждать или поддерживать "проблемные" пункты "украинской формулы мира" вроде вывода с территории Украины российских войск или создания трибунала для наказания военных преступников.

Организаторы саммита оказались перед непростой дилеммой: затрагивать на этом мероприятии большее количество пунктов "украинской формулы мира", однако пожертвовать ради этого количеством стран, которые подпишутся под этим решением, или сконцентрироваться на меньшем количестве пунктов, но собрать под итоговым документом максимальное число подписей стран, и таким образом показать глобальность поддержки Украины.

Собеседники Би-би-си говорят, что в итоге в Киеве склонились в сторону второго варианта, и работа в этом направлении началась в конце марта этого года. Свою роль сыграла и позиция, которую по этому поводу имели швейцарские организаторы саммита.

Швейцарцы и украинцы вообще имеют несколько отличное видение главной идеи Саммита мира. Киев с самого начала процесса его подготовки не делал секрета из того, что он стремится подчеркнуть на нем безальтернативность собственного мирного плана, и деактуализировать все другие мирные планы, которые готовились и презентовались Китаем, ЮАР и другими "неравнодушными" странами.

Как рассказал в начале недели министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, его страна сосредоточилась на том, чтобы найти такие вопросы, которые повторяются фактически во всех существующих мирных планах, и вынести на рассмотрение первого саммита именно их — чтобы построить "доверие между стейкхолдерами" и иметь возможность впоследствии перейти ко "второму шагу".

Под ним, судя по всему, в Швейцарии подразумевают непосредственное вовлечение в мирный процесс России.

"Не может быть мирного процесса без России. Мы должны сказать это очень четко. Поэтому вопрос не в том, будет ли Россия в процессе, а когда она будет в процессе", — сказал Кассис на пресс-конференции в понедельник.

Идея швейцарской стороны, судя по всему, состоит в том, чтобы инкорпорировать в путь к достижению мира в Украине другие мирные планы, и таким образом привлечь Россию к участию в следующем мирном саммите.

Что на выходе?

Такой подход к идеологии саммита и к формату его итогового решения вызывает беспокойство у ряда украинских комментаторов.

Издание "Европейская правда", ознакомившись с проектом коммюнике саммита, констатировало: ""Мирный план Зеленского" перестал быть безальтернативным или даже ключевым документом для урегулирования войны".

"Есть все основания считать, что сама идея во что бы то ни стало провести саммит в 2024 году была ошибочной. […] Но у нас [Украины] точно еще есть право отказаться от итогового документа саммита, который после всех редактирований не кажется приемлемым для Украины. Можно сослаться на неприемлемые изменения, на их неприятие украинским обществом и так далее — и это будет абсолютно искренняя позиция", — говорится в материале.

Причастные к подготовке саммита с украинской стороны собеседники Би-би-си называют подобные упреки к итоговому коммюнике саммита "алармизмом".

Во-первых, уверяют они, по состоянию на вечер среды финальной версии коммюнике еще просто не существует в природе, активная работа над ее формулировками продолжается, страны-участницы саммита продолжают присылать к ней свои правки.

Во-вторых, продолжают собеседники Би-би-си, обтекаемость некоторых формулировок документа — это дань необходимости вовлечь в его поддержку максимально широкий круг подписантов, прежде всего представляющих Глобальный Юг, которые, с одной стороны, поддерживают Украину, а с другой не хотят полностью портить отношения с Россией.

Призывает не драматизировать ситуацию с формулировками в итоговом документе саммита и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Я бы не преувеличивал значение тех формулировок, которые там сейчас будут записаны. Да, можно записать, что есть другие хорошие планы [урегулирования войны в Украине]. Ну, прекрасно, кто против того, чтобы объединить все замечательные планы в один большой и закончить войну? Это можно просто повернуть в свою сторону, если ты понимаешь, о чем идет речь. Поэтому я бы на все эти общие декларации и заявления реагировал более чем спокойно. Нам из этого нужно выжать несколько практичных вещей, которые могут нам помочь", — заявил он в эфире киевского Радио NV.

О конкретных результатах этого саммита для Украины уверенно можно будет говорить, только ознакомившись с его итоговым документом, а также с оценками его участников, которые не попадут в этот коммюнике, зато будут озвучены на полях саммита.

Что дальше?

Сегодня, как говорят и глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис, и собеседники Би-би-си в Офисе президента Украины, ответа на эти вопросы просто не существует, а консультации по этому поводу будут продолжаться вплоть до закрытия встречи в Бюргенштоке.

Спектр возможностей, насколько можно судить сейчас, довольно широк.

С одной стороны, позицию швейцарских организаторов саммита, озвученную ими на брифинге в понедельник, можно толковать так, что первый саммит должен очертить определенную рамку предстоящего переговорного процесса, и нельзя исключать того, что во втором саммите, организованном в этой рамке, примет участие Россия.

Западная пресса уже даже называет вероятное место его проведения — Саудовскую Аравию (ее участие в первом Саммите мира до сих пор официально не подтверждено).

Совершенно не факт, что с таким подходом согласится Украина. Находящиеся в курсе процесса киевские собеседники Би-би-си говорят, что даже после проведения первого саммита предстоит провести большую подготовительную работу до того, как Россию можно будет привлечь к полноценным мирным переговорам.

"У нас для этого есть определенные инструменты: встречи советников, которые неплохо себя показали во время подготовки к нынешнему саммиту, тематические конференции по отдельным пунктам "формулы мира", неофициальные переговоры на разных уровнях", — говорит Би-би-си осведомленный источник.

Еще одна опция — которая, впрочем, кажется, не находит значительной поддержки даже среди партнеров Украины — проведение еще нескольких саммитов, на каждом из которых будут рассматриваться новые пункты "формулы мира".

Наконец, не следует забывать о том, что сейчас дипломатические усилия того же Китая сосредоточены на продвижении собственного мирного плана, который предусматривает заморозку конфликта на нынешней линии фронта и немедленные прямые переговоры между Киевом и Москвой. В отношении плана уже одобрительно высказывалась Москва, а в конце мая он получил поддержку Бразилии.

На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что положительные оценки высказали почти полсотни государств мира, а западные СМИ начали осторожно предполагать, что в определенный момент Пекин может организовать собственный мирный саммит в поддержку своей инициативы.

Не исключено, говорят собеседники Би-би-си в дипломатических кругах, что обсуждение китайского мирного плана станет главной темой встречи министров иностранных дел стран БРИКС, который пройдет в Нижнем Новгороде одновременно со швейцарским саммитом.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис открыто говорит, что приветствует "параллельные мирные процессы", а Владимир Зеленский реагирует на подобные инициативы раздраженно: он уже не раз заявлял, что поскольку именно Украина является жертвой неспровоцированной агрессии со стороны России, то исключительно она имеет моральное право предлагать планы окончания войны на своей территории.

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