В реке Сене, которая пересекает Париж, где через два месяца пройдут заплывы олимпийцев, выявили небезопасный уровень кишечной палочки и энтерококков. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на группу мониторинга качества речной воды.

Как отмечает портал "Радио Свобода", бактерии, способные вызвать диарею и даже развитие менингита, обнаруживались в пробах воды на протяжении всей первой недели июня – после продолжительных ливней в Париже. AP поясняет, что дождевая вода попадает в канализационную систему и, чтобы предотвратить затопление улиц, её излишки выводятся в Сену. По той же причине соревнования по плаванию в Сене уже отменяли в прошлом августе.

Купаться в Сене – в основном из-за её загрязнённости – было запрещено более ста лет назад. Для решения проблемы в мае было открыто подземное водохранилище, способное вместить 50 тысяч кубометров воды во время сильных дождей.

Международный олимпийский комитет не теряет уверенности в том, что олимпийские соревнования по плаванию всё-таки пройдут в Сене рядом с Эйфелевой башней. Мэр Парижа Анн Идальго недавно повторила своё обещание искупаться в Сене перед началом соревнований.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Первые заплывы олимпийцев в Сене планируются 30 июля.

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