Харьюский уездный суд в Таллине приговорил российского политолога, бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы по обвинению в деятельности против Эстонии. Об этом пишет ERR со ссылкой на пресс-релиз суда.

Суд пришел к выводу, что Морозов по поручению иностранной разведки собирал информацию о внутренней политике Эстонии, политике страны в сфере безопасности и обороны, а также связанных с этими сферами людях и инфраструктуре. Утверждается, что политолог передавал неназванной спецслужбе данные об отношениях Эстонии и Евросоюза, а также о ситуации с интеграцией русскоязычного населения.

Ранее генеральный директор Полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосон говорил, что, по данным ведомства, Морозов делился собранной информацией с представителями российских спецслужб. Встречи с этими людьми проходили на территории РФ, куда ученый, по словам Паллосона, ездил "с определенной регулярностью".

Морозов был задержан в начале января. Вскоре Тартуский университет, где политолог работал с 2010 года, в том числе с 2016 года в должности профессора, расторг с ним контракт, не дожидаясь вынесения приговора.

Морозов — гражданин России, политолог, кандидат исторических наук, выпускник Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Лимерикского университета в Ирландии. Помимо Тартуского университета, в разные годы преподавал в СПбГУ, Норвежском университетском центре в Санкт-Петербурге и Денверском университете.

Его основные исследовательские интересы — постструктурализм, теория и критика постколониализма, теория демократии, идеология и дискурсы в России, а также отношения между ЕС и Россией. В Тартусском университете Морозов специализировался на исследованиях в сфере современной политической теории, международной политологии и отношений между Россией и ЕС.

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