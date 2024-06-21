В школах на оккупированных Россией территориях Украины пророссийские "власти" подавляют украинский язык, ведут занятия по российской учебной программе, а также навязывают антиукраинскую пропаганду. Такие выводы содержатся в докладе под названием "Образование в оккупации: принудительная русификация школьной системы на оккупированных территориях Украины", обнародованном в четверг, 20 июня, международной правозащитной организацией Human Rights Watch (HRW).

Как подчеркивают правозащитники, такие действия нарушают законы вооруженного конфликта, которые запрещают оккупирующей стороне без необходимости вносить изменения в законы на оккупированной территории, а также международные стандарты в области прав человека, касающиеся права на образование.

"Российские власти заставляют вносить изменения в учебные программы и применяют к сотрудникам школ, которые отказываются вносить такие изменения, угрозы, задержания и даже пытки", - говорится в документе. HRW пришла к выводу, что оккупационные власти подчас угрожают родителям, чьи дети изучают украинскую учебную программу онлайн.

Требование отмены русификации украинских школ в оккупации

Россия должна "немедленно прекратить попытки русификации системы образования и проведения политической индоктринации на оккупированных территориях Украины", заявил помощник директора по правам ребенка в HRW Билл Ван Эсвелд.

Готовя доклад, представители HRW побеседовали с 42 педагогами, сотрудниками школ и другими должностными лицами в Харьковской области после ухода оттуда российских войск в сентябре 2022 года, а также с учителями, которые были перемещены или бежали из районов Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, находящихся в настоящее время частично под контролем РФ.

При этом они выяснили, что в рамках российской школьной программы, используемой на оккупированных территориях Украины, преподавание идет по учебникам истории, оправдывающим вторжение России в соседнее государство, изображающим Украину при нынешнем правительстве как "неонацистское государство" и строго ограничивающим преподавание на украинском языке.

Между тем Конвенция ООН о правах ребенка гарантирует право ребенка на образование, которое развивает уважение к "собственной культурной идентичности, языку и ценностям", а также к "национальным ценностям" страны происхождения ребенка, напоминают правозащитники. "Внесение Россией изменений в систему образования на оккупированных территориях нарушает и другие международные стандарты в области прав человека, включая запрет на пропаганду войны, право ребенка на образование на родном языке и право родителей на выбор в отношении образования своих детей", - подчеркивают авторы доклада.

Дети учатся по украинской программе дистанционно

По оценкам украинских экспертов, на оккупированной Россией территории остается один миллион украинских детей школьного возраста. Данные, предоставленные HRW министерством образования и науки Украины, свидетельствуют, что более 62 400 детей, проживающих на оккупированных территориях, продолжают учиться в украинских средних учебных заведениях дистанционно.

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