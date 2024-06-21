Украинские беспилотники в ночь на пятницу, 21 июня, атаковали территорию Краснодарского края, сообщил местный оперативный штаб в Telegram-канале. По его данным, в результате падения обломков БПЛА самолетного типа пострадали по меньшей мере шесть человек.

Мэр Краснодара Евгений Наумов написал в Telegram, что обломки беспилотника упали на территорию котельной рядом с автовокзалом "Южный". При этом, отметил он, "серьезных разрушений инфраструктуры нет". Еще один дрон, как сообщил оперштаб, упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода близ Краснодара, в результате чего там начался пожар.

Прошлой ночью оперативный штаб Краснодарского края заявил, что атаке со стороны Украины подвергся город Славянск-на-Кубани, расположенный западнее Краснодара. В результате падения дрона на частный дом погибла одна местная жительница, сообщил в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Российские войска обстреляли Украину в ночь на 20 июня

В ночь 20 июня армия России нанесла очередной массированный удар по территории Украины. В результате него оказались повреждены объекты гражданской энергетической инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях, заявила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Ночью россияне нанесли уже седьмой с 22 марта массированный удар по энергообъектам Украины. По уточненным данным, это была комбинированная ракетно-дроновая атака. Главной целью снова были украинские электростанции", - указала компания.

По данным "Укрэнерго", в ходе атак пострадали семь энергетиков.

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