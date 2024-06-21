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Власти Швеции обвинили Россию во "вредоносном вмешательстве" в работу спутников скандинавской страны. Как заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон в разговоре с агентством Bloomberg, опубликованном в четверг, 20 июня, сбои в работе спутников, которые были замечены через несколько дней после присоединения Стокгольма к НАТО, "серьезны и могут рассматриваться как часть более широких гибридных действий России, направленных против Швеции и других стран".

По словам Кристерссона, сейчас Швеция совместно с партнерами "ищет ответ" на действия Москвы. Одновременно с этим, пишет Bloomberg, шведское Управление почты и телекоммуникаций обратилось в расположенный в Женеве совет Международного союза электросвязи при ООН с просьбой рассмотреть вопрос о российских помехах.

Страны Балтии обвиняют Россию в глушении GPS в регионе

В конце апреля министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы предупредили о возросшей угрозе авиационных катастроф из-за подавления работы спутниковой навигационной системы GPS в районе Балтийского моря. По их словам, за создаваемыми помехами также стояла Россия.

Сбои в работе GPS, как сообщалось, помешали полетам гражданских самолетов. Так, 25 и 26 апреля два борта финского национального авиаперевозчика Finnair, направлявшихся из Хельсинки в эстонский город Тарту, были вынуждены вернуться в Финляндию. Всего, по оценкам экспертов, за несколько месяцев в результате помех пострадали десятки тысяч гражданских авиационных рейсов.

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