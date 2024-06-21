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В связи с преднамеренными действиями России и в целях предотвращения угрозы здоровью населения и общественному порядку Департамент полиции и погранохраны (ДПП) в выходные закроет пункт пропуска Нарва на выезде из Эстонии в Россию, но направление из России в Эстонию останется открытым.

По словам начальника пограничного бюро Идаской префектуры Ээрика Пургеля, значительно более медленный, чем обычно, темп работы российских пограничников вчера и сегодня создал ситуацию, когда желающие пересечь границу люди часами ждут возможности перейти на российскую сторону из Эстонии.

"Количество пересекающих границу людей вчера и сегодня было нормальным, эстонские пограничники работали быстрее, чем обычно, но чтобы попасть в Россию, люди, идущие со стороны Эстонии вынуждены долго ждать на Нарвском мосту. Поэтому, чтобы защитить здоровье и безопасность людей, мы вчера (в четверг — BNS) закрыли пограничный переход раньше обычного", - сказал Пургель.

По состоянию на пятницу пересечь границу Эстонии и России можно на пограничных пунктах Койдула и Лухамаа, где в настоящее время очереди на пересечение границы движутся в обычном режиме.

Вопрос о том, есть ли необходимость закрывать тот или иной пункт пересечения границы сегодня, как это было вчера, будет решаться ДПП в текущем порядке, по мере оценки ситуации. На данный момент такой необходимости нет, но ситуация может быстро измениться, отметил департамент.

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