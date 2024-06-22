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Энергетическая инфраструктура трех украинских регионов была повреждена в результате российских ракетных ударов этой ночью, сообщило Минэнерго Украины.

"Атакованы объекты в южном и западном регионах […] повреждено оборудование", — следует из сообщения на официальном сайте ведомства. Кроме того, "в регионе на востоке" страны "при обстреле отключалась воздушная ЛЭП, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте".

Как минимум на одном объекте есть пострадавшие в результате обстрела, это два энергетика, они были госпитализированы, сообщило Минэнерго.

Как следует из релиза "Укрэнерго", это произошло в Запорожской области.

Ранее о пожаре на объекте критической энергетической инфраструктуры написал в своем телеграм-канале глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. По его данным, никто не пострадал.

Эта атака на украинскую энергетическую инфраструктуру стала восьмой за последнее время, отмечает "Укрэнерго".

Как сообщил в утренней сводке командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, украинские военные сбили за ночь 22 июня 12 российских ракет из 16 и все 13 запущенных ударных беспилотников.

По его данным, для удара по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины Россия использовала 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 (из них сбиты 7), 2 ракеты "Искандер-К" (сбита одна) и 4 ракеты "Калибр" (сбиты все).

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