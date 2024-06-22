США разрешили Украине использовать переданное ВСУ американское оружие для ударов по России лишь на расстоянии до 100 км от границы, сообщила в пятницу, 21 июня, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на украинских чиновников. Таким образом, сказали собеседники, разрешение не распространяется на ключевые аэродромы в России.

Издание цитирует слова неназванного представителя украинского Минобороны, заявившего, что разрешение ВСУ наносить удары по военным объектам в России оружием США "определенно изменило ситуацию", но "ни дальность, ни категория оружия не достаточны". Американские чиновники, с которыми беседовала WP, отрицают существование такого ограничения. При этом они не уточнили расстояние, на которое украинским военным разрешено бить оружием США.

"США согласились разрешить Украине бить из предоставленного США оружия по России, туда, куда прибывают российские войска, пытаясь занять украинскую территорию", - пояснил представитель Пентагона майор Чарли Дитц. Он добавил, что Киеву разрешено использовать поставленные США системы ПВО для нанесения ударов по российским самолетам, если те собираются "открыть огонь по целям в украинском воздушном пространстве".

Украинские военные не чувствуют свободы для действий

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что "речь идет не о географии, а о здравом смысле", и Украине разрешено "наносить ответный удар силам, которые наносят удары по ней из-за границы". Однако украинские военные сомневаются, что у них есть "такая свобода действий, которую предполагают заявления Пентагона и Белого дома", пишет WP.

На фоне наступления российской армии в Харьковской области Украины США, Германия и ряд других стран разрешили Киеву использовать поставляемое ей оружие для ударов по территории РФ. В Белом доме подчеркивали, что позиция Вашингтона в отношении запрета на использование дальнобойных ракет ATACMS далеко вглубь территории России не изменилась. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявлял, что оружие будет применяться для защиты крупных городов и в соответствии с международным правом, поэтому данный шаг не должен привести к эскалации.

Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва может дать асимметричный ответ в случае передачи Украине дальнобойного оружия для ударов вглубь России. По его словам, Москва может в числе прочего начать поставки оружия "в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России". Удары Украины по российской территории "близки к агрессии", заявил Путин.

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