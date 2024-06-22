Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что днем 22 июня российские войска нанесли удар по городу. Об этом пишет "Медуза".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что число погибших увеличилось до трех, пострадали 19 человек. Позже глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил, что пострадали 37 человек

По предварительным данным, по Харькову нанесли четыре удара. Терехов заявил, что "известно о попадании в район плотной жилой застройки". Позже он уточнил, что удар пришелся по жилому дому.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что удар был нанесен управляемыми авиабомбами.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !