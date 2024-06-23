"В субботу погиб эстонский солдат-доброволец, который отправился помогать Украине в борьбе за свободу. Он стал третьим эстонцем, павшим за Украину во время полномасштабной войны", сообщает агентство LETA со ссылкой на эстонское издание Postimees .

42-летний Мартин Яэгер погиб в бою возле села Райгородка на границе Харьковской и Луганской областей на линии Купянск-Сватово. Он входил в состав знаменитой 3-й штурмовой бригады украинской армии, которая в настоящее время ведет ожесточенные оборонительные бои восточнее поселка Боровая.

Первым эстонцем, погибшим за свободу Украины, стал 45-летний бывший офицер эстонской разведки Иво Юрак, он погиб при обороне села Громово под Бахмутом 7 марта прошлого года. Танель Криггуль также погиб в Донецкой области в результате атаки беспилотника 30 сентября прошлого года.

Все трое погибших эстонских солдат были бывшими бойцами Скаутского батальона.

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