Вооруженные боевики в воскресенье, 23 июня, обстреляли из автоматов синагогу и православный храм в городе Дербент на юге России, сообщило МВД Дагестана.
С места стрельбы подозреваемые скрылись на белом автомобиле марки Volkswagen.
Вскоре МВД сообщило о второй атаке в другом городе Дагестана: неизвестные обстреляли пост ДПС в Махачкале. По данным МВД, в результате двух нападений погибли шесть сотрудников полиции, 12 получили ранения. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".
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