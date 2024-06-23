Вооруженные боевики в воскресенье, 23 июня, обстреляли из автоматов синагогу и православный храм в городе Дербент на юге России, сообщило МВД Дагестан а.

Вскоре МВД сообщило о второй атаке в другом городе Дагестана: неизвестные обстреляли пост ДПС в Махачкале. По данным МВД, в результате двух нападений погибли шесть сотрудников полиции, 12 получили ранения. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".