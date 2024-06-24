Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети Х, что выступил перед Советом ЕС по иностранным делам по приглашению главы дипломатического ведомства блока Жозепа Борреля.

"Я поблагодарил 27 стран-членов ЕС за одобрение переговорных рамок Украины и Молдовы. Наши переговоры о вступлении в ЕС начнутся завтра", — написал Кулеба.

По его словам, он также подчеркнул важность 14-го пакета санкций ЕС для дальнейшего удушения российской экономики и приветствовал последние шаги ЕС по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.

Кулеба отдельно подчеркнул необходимость ускорить поставки военной помощи, особенно средств ПВО.

Накануне о скором начале переговоров сообщил в своем телеграм-канале и президент Украины Владимир Зеленский.

"Готовимся к новому результату в отношениях с Евросоюзом. ЕС уже утвердил переговорную рамку для Украины, и 25 июня ожидаем фактического начала переговоров — правительственная делегация Украины будет в Брюсселе именно для этого", — написал он.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !