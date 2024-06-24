Foto: RIA Novosti/Scanpix

Москва грозит Вашингтону последствиями в связи с ракетным ударом украинской армии по Крыму, считая США причастными к гибели мирных жителей на аннексированном РФ полуострове. "Вовлеченность Соединенных Штатов Америки в боевые действия, непосредственная вовлеченность в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, это, конечно, не может не иметь последствий. Какие именно - время покажет", - заявил журналистам в понедельник, 24 июня, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В Москве знают, кто стоит за "варварским" обстрелом, утверждает он. "Президент как раз на прошлой неделе рассказывал о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, кто обеспечивает эти пуски. Это не украинцы", - добавил Песков.

МИД РФ вызвал американского посла

Между тем в МИД РФ после ракетного удара по Севастополю была вызвана посол США в Москве Линн Трейси. В ходе беседы российское ведомство обвинило США в ведении гибридной войны против России. Кроме того поставки ВСУ самых современных вооружений фактически превратили Вашингтон в "сторону конфликта", указывается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади объявили США причастными к удару по Крыму, совершенному ВСУ с применением американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российское ведомство пообещало, что последуют "ответные меры".

Удар ВСУ по Крыму

Накануне ВСУ нанесли удар по Крыму. Минобороны РФ заявило, что четыре из пяти ракет удалось сбить, а еще одна в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города", в результате чего "пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети". "Власти" Крыма заявили о четырех погибших в прибрежной зоне, два из которых - дети. Кроме того, пострадали более 150 человек.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit