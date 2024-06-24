Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, на которого в понедельник пожаловался начальник штаба бригады Национальной гвардии "Азов".

"Я одобрил решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова", — объявил Зеленский в соцсетях.

В понедельник начальник штаба бригады Национальной гвардии "Азов" майор Богдан Кротевич написал в своем телеграм-канале, что подал в Государственное бюро расследований Украины заявление "с призывом об открытии расследования на одного военного генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал".

Фамилия генерала в посте Кротевича не упоминалась, но, по данным украинской прессы, речь шла именно о генерал-лейтенанте Содоле.

"Мне не [все равно], что судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного поста, но не судят генерала за потерю областей и десятков городов и потерю тысяч солдат", — написал Кротевич.

Бюро расследований подтвердило, что заявление поступило и с ним работают следователи. Отставки Содоля добивалась и депутат Рады от партии Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая.

Получивший в 2022 году звание "Герой Украины" Юрий Содоль, в прошлом командующий морской пехотой Украины, был назначен на должность командующего объединенными силами ВСУ в феврале в ходе смены украинского командования после отставки генерала Валерия Залужного.

Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины — орган военного управления стратегического уровня всеми межвидовыми и межведомственными группировками. Оно отвечает за проведение совместных операций на территории Украины, а также миротворческих операций за рубежом и подчиняется главнокомандующему ВСУ.

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