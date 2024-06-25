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"Утром стало известно, что погибла мирная жительница. Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское", — сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграме.

По его словам, пожилая женщина скончалась "в результате прямого попадания в дом".

В ночь на вторник Гладков сообщал о "массированной атаке БПЛА" на Белгород. Обстрел, как следовало из его постов в телеграме, происходил несколькими волнами. Сначала стало известно о раненой женщине, затем — о раненом мужчине.

Гладков также сообщал, что повреждения от осколков получили многоквартирные дома, автосалон, коммерческие объекты и автомобили.

Утром губернатор сообщал об атаке шести беспилотников на Яковлевский городской округ к северу от Белгорода, где, по его данным, были ранены два мирных жителя. В одной из квартир полностью разрушен балкон, писал Гладков, публикуя фото.

Минобороны России в утренней сводке заявило, что над территорией Белгородской области были перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотников.

Украинские военные не комментировали новый обстрел Белгорода.

Би-би-си не может независимо подтвердить заявления официальных лиц.

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