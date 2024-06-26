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Литовцу, пострадавшему в Восточной Украине на этой неделе, ампутировали ногу, остальные получили более легкие травмы и планируют вернуться в Литву самостоятельно, сообщил Валдас Барткявичюс, который вместе с пострадавшими перевозил помощь украинцам из Литвы.

"Мужчине ампутировали ногу, и сейчас он, как и положено, находится в реанимации, но его состояние стабильное", - сказал он.

"Остальные три человека контужены, один получил травму кисти, но никакой опасности для жизни нет", - добавил он.

Один из раненых литовцев - Сигитас Маляускас - подтвердил 15min во вторник вечером, что группа людей, перевозившая помощь Украине, которая противостоит российскому вторжению, попала под обстрел в Покровске Донецкой области.

В среду литовский министр обороны Лауринас Касчюнас подтвердил журналистам, что состояние раненых стабильное и они находятся в больнице в Днепре.

Барткявичюс сообщил, что четверо легкораненых должны самостоятельно вернуться в Литву на двух автомобилях, на которых они прибыли в Украину, после того, как будут отремонтированы после повреждений.

Министерство иностранных дел сообщило BNS, что посольство в Украине знает об инциденте и находится в контакте с пострадавшими, чтобы обеспечить защиту их прав и безопасное возвращение в Литву.

Министерство заявило, что по соображениям безопасности не может предоставить никакой информации об инциденте.

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