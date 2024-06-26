Командующий в опале. За что Зеленский уволил генерала Содоля

Несколько месяцев критики от ряда депутатов и блогеров, а также заявление от командования "Азова" — и один из опытнейших украинских генералов, командующий восточным фронтом Юрий Содоль лишился должности. Как это произошло?

Одной из первых публично критиковать генерала, получившего от Владимира Зеленского звание Героя Украины 28 февраля 2022 года, начала Марьяна Безуглая — депутат из оборонного комитета Верховной рады, представитель провластной фракции "Слуга народа".

Полгода назад она критиковала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пока в начале февраля президент не заменил того на Александра Сырского.

Теперь, очевидно, настал черед Сырского и его команды. Первым на выход пошел генерал Содоль, которого Безуглая назвала "преступником и убийцей". Почти ежедневно она оставляла сообщения в соцсетях, обвиняя этого командующего в провалах на фронте, в том числе и на Харьковщине.

Кроме нее, открыто критиковали Содоля известные блогеры и волонтеры Игорь Лаченков и Сергей Стерненко. Последний начал писать о провалах генерала в должности командующего морской пехотой еще зимой этого года.

А 23 июня начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (позывной "Тавр") сообщил, что подал в Госбюро расследований заявление на "одного армейского генерала".

По данным Украинской службы Би-би-си, речь идет именно о Юрии Содоле.

"Написал письмо в ГБР с призывом о начале расследования в отношении одного армейского генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал, — написал азовец в телеграме. — Все военные понимают, о каком человеке я говорю, потому что 99 процентов военных его ненавидят за то, что он делает".

В Госбюро расследований подтвердили Украинской службе Би-би-си, что заявление на Содоля есть, но по состоянию на 25 июня досудебное расследование еще не начато.

"Заявление пока на рассмотрении — решения [о начале расследования] пока нет", — сказал источник в ведомстве.

Кто же такой генерал-лейтенант Юрий Содоль и почему именно он попал под волну критики?

Юрий Содоль: артиллерист, десантник, морпех

Содоль родился 26 декабря 1970 года в Чугуеве Харьковской области. Происходит из династии военных артиллеристов. Первое место службы — артиллерийский полк в Днепропетровской области.

Однако через несколько лет Содоль перешел в десантные войска, с которыми свяжет следующие 20 лет.

Он прошел путь от старшего группы до командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. В этой должности служил восемь лет, и именно Содоль вел в бой десантников 25-й бригады в начале боевых действий в Донбассе в 2014 году.

Его бойцы освобождали Славянск, Ямполь, Рубежное, Лиман, вели бои за Саур-Могилу, Шахтерск, Донецкий аэропорт и Дебальцево. Это были самые тяжелые участки фронта, и бригада понесла существенные потери.

В январе 2015 года Содоль покинул родное подразделение и пошел на повышение — стал заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками. В том же году он получил звание генерала.

Уже через три года жизнь военного кардинально изменилась — в марте 2018 года он возглавил командование морской пехоты. Перед ним стояла задача фактически с нуля создать этот род войск в Украине.

Тогда в ВСУ не было ни одной бригады морпехов, но уже в феврале 2022 года начало полномасштабного российского вторжения на горячих участках фронта встретили три бригады, полк и отдельный батальон.

Сам Содоль говорил, что формировал украинскую морскую пехоту по образцу американской.

В начале войны генерал отвечал за оборону на Мариупольском направлении. Но тогда его подчиненные не смогли остановить стремительное российское наступление у Волновахи, а во время осады Мариуполя значительная часть 36-й бригады морпехов и ее командир Герой Украины Владимир Баранюк попали в плен.

Юрия Содоля обвиняют в причастности к этому провалу, но об этом позже.

После Мариуполя генерал некоторое время возглавлял оперативно-тактическую группировку "Донецк" и, в частности, отвечал за оборону на Угледарском направлении.

В феврале 2024 года новый главком Сырский взял опытного командира к себе в команду, где тот возглавил командование Объединенных сил, а впоследствии и оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица".

Эта ОСГВ отвечает за огромный участок фронта от Покровского до Харьковского направлений.

Именно на этом фронте зимне-весеннее наступление россиян достигло наибольшего успеха. После взятия Авдеевки им удалось захватить Очеретино и быстро продвинуться к трассе на Покровск. Еще один провал — открытие в начале мая Харьковского фронта. Здесь россиянам удалось прорвать границу и завязать бои в Волчанске и у села Липцы.

В чем обвиняют Содоля?

Еще в день назначения генерала на должность командующего Объединенными силами активист и блогер Сергей Стерненко (769 тысяч подписчиков в телеграме) выразил скепсис по поводу этого кадрового решения. А через пару месяцев после назначения Содоля на должность командующего ОСГВ "Хортица" блогер сделал еще более жесткое заявление.

"Это назначение — кадровая катастрофа. Худшую кандидатуру, которой плевать на жизнь солдата, было сложно представить", — написал он.

Ее претензии состоят в том, что Содоль якобы жестоко обращается с подчиненными, игнорирует способности офицеров и ставит на руководящие должности только "своих" генералов. Те, в свою очередь, вроде бы допустили ряд ошибок при организации обороны на восточном фронте, в частности, возле Очеретино, Торецка и на Харьковщине.

"Дистилированный пример генерала-"мясника"", — такую ​​характеристику командующему дает депутатка.

Похожий тезис изложен и в публичном сообщении азовца Богдана Кротевича:

"Этот человек начинает расследования против командиров, которые наступают и не теряют свои позиции, однако против себя он служебные расследования не инициирует".

Стерненко обвиняет Содоля в просчетах в должности главы морской пехоты. Речь идет о якобы ненадлежащей организации логистического обеспечения украинского плацдарма в Крынках Херсонской области.

Лоскут территории на левом берегу Днепра украинские военные удерживают уже более девяти месяцев в чрезвычайно сложных условиях и со значительными потерями личного состава. Целесообразность удержания плацдарма в таких условиях вызывает вопросы у военных аналитиков.

Военная корреспондентка Анна Калюжная указывает, что командующий вступал в конфронтацию с боевыми подразделениями на фронте. По ее версии, причиной были его требования "держать посадку до последнего" и частые смены командиров бригад и батальонов.

Также журналистка упоминает о работе генерала со СМИ.

"Пан Содоль был одним из самых больших сторонников не освещать боевую работу подразделений", — утверждает она.

К упрекам добавились и претензии личного, субъективного характера. Безуглая 22 июня выложила фото Содоля в ресторане, написав, что он "пьянствовал в Одессе", в то время как россияне прорывались на Торецк.

Также она намекнула на возможную "антиукраинскость" Юрия Содоля.

"Если бы пришла Россия, он бы нашел себе должность, уверена… Например, украиноязычных коллег он не раз называл "бандеровец"", — написала депутатка.

22 июня генерал публично наградил мэра Одессы Геннадия Труханова нагрудным знаком "За службу и победу". Последний находится под следствием по обвинению в коррупции и в участии в преступной организации.

Кто поддержал генерала Содоля

Публично поддержать оказавшегося в опале генерала решили лишь несколько известных военных деятелей.

В частности, Герой Украины, бывший разведчик и начальник Киевского военного лицея Игорь Гордейчук осудил критикующих Содоля.

Он распространил в соцсетях заявление 35-й бригады морской пехоты в защиту экс-командующего и призвал "черноротых безумных политиканов" не трогать "заслуженных защитников".

В поддержку генерала выступил и его бывший подчиненный, экс-начальник медицинской службы 25-й бригады воздушно-десантных войск и глава запорожского военного госпиталя Виктор Писанко.

"Юрий Содоль — это человек, за которым мы шли освобождать наши земли, и за которым я без сомнения пошел бы и сейчас", — написал он.

В 2014 году именно Содоль смог собрать вместе коллектив 25-й бригады и сделать ее одним из лучших боеспособных подразделений ВСУ, говорит Украинской службе Би-би-си источник в военно-политическом руководстве. Сделать это было не так-то просто, добавляет собеседник.

Во-первых, во время Майдана именно эту бригаду тогдашняя власть решила бросить на подавление протестов, и этого не произошло лишь благодаря стечению обстоятельств. Плюс в начале военной операции в Донбассе именно бойцы 25-й бригады отметились тем, что сдали оружие и технику сепаратистам. Тогда на высшем уровне даже поднимался вопрос о расформировании подразделения.

Юрий Содоль, который в то время был комбригом, смог исправить ситуацию.

Собеседник, который был очевидцем событий, говорит, что полковник Юрий Содоль в первых рядах вел в бой десантников, выходил на опасные операции и в целом зарекомендовал себя как искусный и храбрый командир.

Однако во время полномасштабного вторжения России Содоль допустил ряд просчетов, в частности, во время организации обороны Мариуполя, признает источник Украинской службы Би-би-си.

По его данным, из-за обвала фронта возле Волновахи и сдачи в плен бригады морпехов командующий на время был отстранен от должности, шла речь об уголовном преследовании.

"Его сделали виноватым за Мариуполь… Тогда был момент, когда он сам говорил: не сегодня-завтра я уже буду писать письма из СИЗО", — рассказал информированный собеседник.

Но, добавляет он, впоследствии все "разрулилось", и Содоль вернулся на прежнюю должность.

После этого ему удалось провести несколько удачных операций, в частности, отразить российское наступление возле Угледара и освободить украинские села на Времьевском выступе.

Что касается личных качеств, то знакомый генерала говорит, что в быту он русскоязычный, но никогда не проявлял антиукраинских или пророссийских наклонностей.

Что касается фото в ресторане с рюмкой, то это было празднование выпуска младшего сына Содоля из военного вуза в Одессе.

Собеседник не согласен с утверждением, что Содоль постоянно вступает в конфликты или вызывает недоверие у подчиненных.

К примеру, в марте 2023 года журнал Forbes опубликовал статью о генерале, где о нем одобрительно отзывался легендарный комбриг, Герой Украины Вадим Сухаревский. В настоящее время он заместитель Сырского и командующий Силами беспилотных систем.

"За этим командиром я хоть на край земли", — так Сухаревский характеризовал Содоля.

Так почему сейчас именно бывший командующий морской пехотой стал объектом критики в СМИ и соцсетях?

У источников Украинской службы Би-би-си среди политиков и военных нет однозначного ответа.

Один из собеседников считает, что Содоля решили сделать ответственным за военные неудачи на востоке. Дело в том, что, несмотря на заявления командования о "стабилизации" ситуации, россияне усилили давление и смогли достичь тактических успехов на определенных участках.

"Есть предположение, что просто надо было на кого-то повесить определенные провалы на фронте. Нужен был козел отпущения", — утверждает собеседник.

Главком Сырский ситуацию с уже бывшим командующим Объединенными силами не комментировал.

Украинской службе Би-би-си не удалось получить объяснения от Юрия Содоля.

Спикер ОСГВ "Хортица" Андрей Задубинный заявил, что генерал не дает комментариев по поводу этой ситуации.

Кто заменит Содоля

Замену нашли быстро. Место Содоля занял молодой генерал Андрей Гнатов, воевавший как под его командованием, так и Сырского.

Он окончил Харьковское танковое училище, но почти вся его карьера связана с морской пехотой. Он был среди морпехов, которые не изменили присяге и вышли из Крыма во время оккупации.

Спустя несколько лет он стал начальником штаба, а затем и командиром 36-й бригады "морских котиков". Во время полномасштабной войны командовал обороной Николаева и был одним из тех, кто отвечал за удачное контрнаступление на Херсонщине осенью 2022 года в должности начальника штаба оперативного командования "Юг".

Весной следующего года Гнатов командовал обороной Бахмута под руководством Сырского, который тогда возглавлял Сухопутные войска.

Тогда же публично критиковать командующего начала депутат Марьяна Безуглая.

Эксперты по-прежнему неоднозначно оценивают Бахмутскую операцию.

Кто-то считает, что Украина зря влезла в эту "мясорубку", потеряв подготовленных бойцов в боях за город, который в итоге пришлось покинуть.

Другие аналитики отмечают, что эта оборонительная операция привела к фактической ликвидации российской ЧВК "Вагнер", понесшей колоссальные потери в Бахмуте.

У Гнатова есть ряд наград, в частности, Крест боевых заслуг, орден Богдана Хмельницкого III степени и медаль "За военную службу Украине".

"Гнатов очень достойный офицер, надеюсь, новости с фронта станут лучше. Не представляю, какие проблемы ему придется разгребать, и быстро это не произойдет", — охарактеризовал его назначение начштаба "Азова" Богдан Кротевич.

Демонстрировать свои умения в должности командующего генерал Гнатов вынужден будет в сложнейших условиях усиления российского давления на востоке Украины.

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