В то время как во многих странах Европы обсуждается вопрос перехода на четырехдневку, греческие власти движутся в противоположную сторону. С 1 июля 2024 года многие работники, занятые в Греции в промышленности, розничной торговле, сельском хозяйстве и в сфере некоторых видов услуг, должны будут работать шесть дней в неделю, если так решит их работодатель. За шестой день им будет выплачиваться надбавка в размере 40% дневной зарплаты.

В то время как во многих странах Европы обсуждается вопрос перехода на четырехдневку, греческие власти движутся в противоположную сторону. С 1 июля 2024 года многие работники, занятые в Греции в промышленности, розничной торговле, сельском хозяйстве и в сфере некоторых видов услуг, должны будут работать шесть дней в неделю, если так решит их работодатель. За шестой день им будет выплачиваться надбавка в размере 40% дневной зарплаты.

Во многих компаниях заставляют работать дольше без компенсации

После пятнадцати лет финансового кризиса и трех пакетов помощи от ЕС, условием которых было введение режима жесткой экономии, трудовые отношения в Греции перестали строго регулироваться. Коллективные тарифные соглашения заморожены уже долгие годы, во многих компаниях сотрудники работают по индивидуальным трудовым договорам.

Хотя 40-часовая неделя по-прежнему действует, работодателям разрешено требовать до двух часов неоплачиваемых сверхурочных в день в течение ограниченного периода времени и взамен предлагать больше времени для отдыха.

Теоретически это делается на добровольной основе, но во многих компаниях заставляют работать дольше без какой-либо компенсации. Соблюдение трудового законодательства в Греции редко контролируется органами власти, штат сотрудников которых становится все малочисленнее. Эффективная работа инспекционных органов, похоже, не является приоритетом для консервативного правительства премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

Между тем, по словам руководителя отдела трудового права афинской юридической фирмы Politis & Partners Эммануила Савоидакиса, новое законодательство должно помочь в заполнении брешей на рынке квалифицированной рабочей силы, борьбе с нелегальной занятостью и предложить такие стимулы, как бесплатное обучение сотрудников, чтобы содействовать "повышению квалификацию и адаптации к меняющимся требованиям рынка".

Греки - самые большие трудоголики в Европе

Еще до вступления в силу закона о шестидневной рабочей неделе греки стали самыми большими трудоголиками в Европе. Работая в среднем 41 час в неделю, они превосходят по этому показателю граждан всех остальных стран-членов Европейского Союза, имея при этом, согласно данным Евростата, довольно низкие доходы. Считается, что, пережив глубокий финансово-экономический кризис, Греция вернулась к нормальной жизни - рост ВВП страны, согласно расчетам Еврокомиссии, опубликованным в середине мая, составит 2,2% в нынешнем году и 2,3% в следующем, что выше среднего показателя по еврозоне. Ожидается, что уровень безработицы снизится с прогнозируемых 10,3% в 2024 году до 9,7% в 2025-м.

При этом минимальная зарплата в 830 евро в Греции - 15-я по размеру среди государств, входящих в Евросоюз, а по покупательной способности Афины вообще на предпоследнем месте в ЕС. Средняя месячная зарплата греков сейчас составляет около 1250 евро, недавно премьер-министр Мицотакис объявил, что планирует довести ее размер до 1500 евро к 2027 году. Но это повышение не компенсирует предыдущего сокращения зарплат и постоянную высокую инфляцию, из-за которой многие граждане вынуждены работать на двух работах, чтобы свести концы с концами, полагает Йенс Бастиан (Jens Bastian) из берлинского фонда "Наука и политика".

По словам Бастиана, новый закон лишь "задним числом подгоняет юридический контекст под реальность, существовавшую на греческом рынке труда в течение многих лет", что означает, что многие люди уже работают больше пяти дней. Если работать дольше и зарабатывать больше, то "различные работники могут попасть под более высокие ставки подоходного налога и социального страхования, что нейтрализует потенциальное повышение зарплаты за счет более продолжительной работы", сказал Бастиан в интервью DW.

Право работодателя менять условия труда

"Принятый в прошлом году закон окончательно убьет пятидневную рабочую неделю", - считает Арис Казакос, почетный профессор трудового права из Салоник. Известный юрист предостерегает от абсолютной власти работодателей в отношениях с сотрудниками. Поскольку работа в дополнительный шестой день подпадает под право работодателя менять условия труда, наемный работник не сможет защититься от этого, поясняет Казакос в интервью DW.

Он выступает за коллективные договоры, которые все дальше и дальше отодвигаются на второй план посредством законодательства, принимаемого по инициативе консервативного правительства партии "Новая демократия" (НД). "На переговорах с каждым отдельным сотрудником работодатель является абсолютным хозяином положения, диктуя (наемному работнику. - Ред.) практически все условия, которые он хочет, за исключением минимальных прав, установленных трудовым законодательством", - продолжает профессор-юрист.

Если законы будут смягчены, то даже этот минимальный защитный механизм, сетует он, будет сведен на нет. "Поскольку работодатель может диктовать выгодные для него условия труда, это автоматически приводит к тому, что трудовые отношения начинают носить несправедливый характер, поскольку то, что выгодно только одной стороне, никогда не может быть справедливым", - уточняет Арис Козакос. В этой связи для наемных рабочих "сохранение работы может быть более серьезным стимулом, чем отказ работать дольше по настоянию работодателя", добавляет Йенс Бастиан.

Официальная причина введения шестидневной рабочей недели в Греции - нехватка квалифицированного персонала на местном рынке труда. Ожидается, что население страны сократится с 10,7 миллиона человек в 2019 году до примерно 10,4 миллиона в 2029-м. Новый закон, в конечном счете, удешевляет сверхурочную работу для работодателей, и у них исчезает необходимость нанимать больше сотрудников.

Риск увеличения числа несчастных случаев на производстве

В большинстве европейских стран профсоюзы борются за сокращение рабочего времени без снижения зарплаты. Одна из целей такой борьбы - содействие занятости. Это связано с тем, что 35-часовая или четырехдневная рабочая неделя ограничивает количество сверхурочных часов и тем самым вынуждает работодателей нанимать дополнительный персонал.

В то же время исследования показывают, что при этом повышается производительность труда и заинтересованность сотрудников. Греческое законодательство о шестидневной рабочей неделе и связанное с ним ограничение арбитражных процедур, напротив, поворачивают время вспять, подчеркивает Арис Казакос.

И предупреждает, что нагрузка, вызванная шестым рабочим днем в неделю, повышает для наемных работников риски, которые связаны с обеспечением безопасности труда. Число несчастных случаев на производстве в Греции и так довольно велико. В 2023 году в стране 179 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве. Годом ранее было зафиксировано 104 смертельных случая.

Это современное рабство?

Низкие зарплаты, ограниченные возможности карьерного роста и все более продолжительный рабочий день без какой-либо существенной компенсации вынуждают многих греков уезжать за границу. И они все больше отказываются работать дома в сфере туризма, потому что условия труда там, по оценкам специалистов, похожи на современное рабство.

На популярных у туристов греческих островах-курортах, таких как Миконос и Санторини, сезонным наемным рабочим уже приходится трудиться семь дней в неделю. Кроме того, их часто размещают в переполненном жилье. Нередки случаи, когда десять человек делят одну комнату, в которой вынуждены жить и спать. Но на Миконосе по крайней мере платят хорошо, чего не скажешь о менее престижных местах. Именно поэтому владельцы отелей в таких популярных среди туристов районах, как полуостров Халкидики на севере Греции, не могут найти достаточное количество работников. В результате чего нынешним летом многие отели и рестораны открылись с задержкой.

Шестидневная рабочая неделя - лишь краткосрочное решение, оно не может стать ответом на более широкие экономические проблемы Греции, убежден немецкий экономист Йенс Бастиан. Увеличение продолжительности рабочей недели в долгосрочной перспективе не компенсирует нехватку персонала, и другим странам следует обратить на это внимание, заключил Бастиан.

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