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На месте крушения пассажирского поезда в Республике Коми обнаружены тела двух человек, сообщила компания "Российские железные дороги". Еще один пассажир числится пропавшим без вести, его продолжают искать, добавили в РЖД.

По уточненным данным министерства здравоохранения РФ, в результате происшествия пострадали до 40 человек. Семь из них, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Глава региона Владимир Уйба ранее заявлял о 20 пострадавших.

Девять из четырнадцати вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Воркуты в Новороссийск, сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный вечером в среду. В поезде находились более 200 человек. Пассажиров пересадили в дополнительный состав, который отправился в Новороссийск по ускоренному графику, отметили в РЖД.

По предварительным данным, причиной катастрофы стал подмыв полотна, вызванный сильными осадками. На месте идут восстановительные работы с участием более 150 человек и тяжелой техники, подчеркнули в компании. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.

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