Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России выявили более 30 тысяч иностранцев, которые недавно получили гражданство РФ и не встали на воинский учет. Об этом, как сообщает "Интерфакс", глава СК заявил, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

"Мы более 30 тысяч [мигрантов] уже отловили таких, получивших гражданство и не желающих встать на воинский учет, поставили на учет и уже порядка 10 тысяч направили в зону специальной военной операции", — сказал Бастрыкин. Он отметил, что так правоохранительные органы "стали реализовывать положения Конституции и наших законов". "Специальной военной операцией" в России называют полномасштабное вторжение в Украину.

"Нам говорят: "Зачем они там нужны эти товарищи?" — рыть окопы и укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений", — заявил глава СК.

В ходе выступления Бастрыкин предложил изменить миграционную политику в РФ: "Я полагаю, самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть даже вообще сделать так, чтобы внутренними ресурсами решить свои политические, экономические, национальные и другие проблемы".

По словам Бастрыкина, при привлечении на работу мигрантов необходимой руководствоваться вопросами национальной безопасности. "Необходимо разработать механизм функционирования внутренней миграции, обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого", — добавил глава СК.

Российские правоохранительные органы регулярно устраивают рейды на предприятия, где работают трудовые мигранты. Им вручают повестки или увозят в военные комиссариаты. Мигрантам без гражданства РФ обещают в ускоренном порядке выдать российские паспорта, если они подпишут контракт с Минобороны.

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